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國寫作文「花草樹木的氣味記憶」　拿高分關鍵曝「氣味與記憶要緊扣」

▲▼大考中心今天舉行非選題閱卷評分原則說明。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲大考中心今天舉行非選題閱卷評分原則說明，國寫作文拿高分關鍵是氣味與記憶要緊扣。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

今年學測國語文寫作能力測驗的作文題目為「花草樹木的氣味記憶」，大考中心國寫閱卷召集人、成大中文系教授陳昌明今（10日）表示，考生拿高分關鍵，是氣味與記憶需要緊扣，兩者關係才最重要，考生若要拿到A+級（22~25分），除了能深刻描繪所述花草樹木的氣味，以及該氣味所召喚的記憶和感受，還要「敘寫的經驗與情境細膩動人」，結構嚴謹與文辭優美，才有機會拿到高分。

大考中心今天針對學測國寫閱卷、英文考科非選擇題評分原則舉行記者會說明，大考中心試務召集人沈青嵩首先表示，因為學測結束後遇上春節，所以閱卷工作從2月2日開始，目前已經完成自然及數學，國文、英文與社會科正在進行中。

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陳昌明進一步說明，參與這次國寫閱卷委員共162人，分為12組，先由正副召集人分別與所有協同主持人，從北中南東四考區的3000份抽樣作答影像檔詳加評閱、分析、討論，草擬評分原則，每題分別選出「A+」、「A」、「B+」、「B」、「C+」、「C」等六級標準卷、試閱卷及測試卷若干份，並擬定評分原則，製作「閱卷參考手冊」，作為後續正式閱卷評分參考。

▲▼今年國寫作文題目為「花草樹木的氣味記憶」。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲今年國寫作文題目為「花草樹木的氣味記憶」。（圖／記者許敏溶翻攝）

今年學測國寫分為兩大題，第一大題又分為二小題，第一小題是站在福爾摩斯立場，指出華生犯兩個錯誤，第二小題要求考生分析福爾摩斯、華生不同的生活態度，並說明自己比較傾向哪一邊；第二大題則是要求考生以「花草樹木的氣味記憶」為題，書寫花草樹木的氣味，及其召喚的記憶與感受。

在第一大題第一小題部分，陳昌明表示，能確切分析兩個錯誤，文字流暢，內容完整，為A等，對應分數為4或3分，視文字或作答精確程度而微調得分，在第二小題部分，能分析二人生活態度差異，並清楚表達立場，言之有物，論述深刻，文辭洗練，且具思辨深度，得A+級（19-21分）。

對於今年國寫要求考生以「花草樹木的氣味記憶」為題書寫作文，陳昌明指出，這篇作文重視符合題旨書寫，能深刻描繪所述花草樹木氣味，及該氣味所召喚記憶和感受，敘寫經驗與情境細膩動人，結構嚴謹，文辭優美者，可得A+級（22-25分）；能具體描繪所述花草樹木氣味及氣味所召喚記憶和感受，敘寫經驗與情境適切，結構穩妥，文辭順暢者，得A級（18-21分），而能描繪所述花草樹木氣味及該氣味所召喚的記憶感受，經驗與情境的敘寫平實，結構合宜，文辭平順者，得B+級（14-17分）。

陳昌明分析，國寫要拿高分關鍵要點，就是氣味與記憶需要緊扣，兩者關係是最重要，多數考生寫的，都是到野外聞到花草味道，以及和這一些一起到野外的記憶，但也有考生雖然沒有寫花草樹木的記憶，反而寫考生與其父親都喜歡香水，但香水味道來自不同植物，開啟知識內涵，就是不錯的文章。

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