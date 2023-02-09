陸官員可來台追思星雲？陸委會：循既有聯繫機制商討

▲星雲法師。（圖／佛光山提供）



記者蔡紹堅／台北報導

佛光山創辦人星雲法師的圓寂讚頌典禮將於13日舉行，傳出有許多中國大陸人士將來台追思，連大陸現職官員都有意願。對於大陸官員是否能夠來台，陸委會發言人邱垂正9日表示，若大陸官員確實有弔唁意願，請陸方循國台辦與陸委會有關雙方人員往來的既有聯繫機制，先洽聯繫陸委會，就相關事宜進行照會與商討，以利後續的處理。

邱垂正提到，星雲大師是廣受世人尊崇的宗教領袖，除了終生奉獻於佛教，宏揚教義外，亦長期致力於文化、教育、慈善事業的推動，對於台灣社會及兩岸貢獻良多，希望陸方在此時刻，能夠與台灣民眾共同緬懷大師風範，誤再政治操作，以免引起台灣民眾反感。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正指出，目前陸方人士來台從事宗教交流，仍須以專案方式申請入境，陸委會對於佛光山所舉辦星雲大師圓寂讚頌典禮邀請大陸人士來台弔唁，已會同主管機關全力並主動積極提供必要的協助，希望能使相關安排圓滿進行。

至於中國大陸現職官員是否能來台追思星雲法師，邱垂正說，「如果他們確實有弔唁意願，請陸方循國台辦與陸委會有關雙方人員往來的既有聯繫機制，先洽聯繫陸委會，就相關事宜進行照會與商討，以利後續的處理。」