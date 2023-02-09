星雲大師預立遺囑「我沒有舍利子」　弟子這樣解釋

▲星雲大師預立遺囑，提到自己沒有舍利子。（圖／陳碧雲提供）

記者許宥孺／高雄報導

佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲。事實上，大師於2013年就預立遺囑《真誠的告白》，內文述說他的一生「身心都奉給佛教」，同時還提到「我沒有舍利子」。對此，弟子妙熙法師也給出解釋。

星雲法師曾表示，他已經出家70多年，經常討論到生死問題，生了要死，死了要生，相當於四季循環，物質有「成住壞空」的還滅，人生當然有「老病死生」的輪迴，對於死亡，他從小就有一個不在乎的想法，數十年的人生歲月，在死亡邊緣也來回走過多次，例如槍林彈雨中流亡、監獄蒙難、心臟開刀、50年的糖尿病、2次中風、骨頭跌斷等等，這許多的苦難他都不計較。

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▲星雲大師40歲時，來到高雄大樹開創佛光山，56年來建設莊嚴的人間淨土，圖為大師開山。（圖／佛光山提供）

星雲法師坦言，他在6、70歲時身體還很健壯，當時就想活到80歲就好了，「哪裡知道，又這樣繼續活下來」，當然人生總是生命有階段性，他在85歲的時候預立遺囑，但只是給佛光山弟子知道他的一些想法，遺囑定名為《真誠的告白》，「就作為《貧僧有話要說》的一個總結吧！」

這份遺囑中，星雲大師就提到，「對於人生的最後，我沒有舍利子，各種繁文縟節一概全免，只要寫上簡單幾個字，或是有心對我懷念者，可以唱誦「人間音緣」的佛曲。如果大家心中有人間佛教，時時奉行人間佛教，我想，這就是對我最好的懷念，也是我所衷心期盼。」

▲星雲大師圓寂後將採「坐塔荼毘」模式安葬。（圖／佛光山提供）

為什麼大師會說自己沒有舍利子？弟子妙熙法師指出，舍利是梵語，在印度火葬後的骨灰都稱為舍利，最早指釋迦牟尼佛自行火化後遺留下的靈骨，後來也指高僧圓寂火化留下的遺骨，有的呈現結晶體，且形色各異。

妙熙法師指出，大師說：「佛陀不標奇立異，一生示教利喜，要讓人明心見性，在生活中給予人間社會服務與關懷，不一定要人崇拜舍利。所以佛陀自己都說：『若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來』。」

▲星雲法師畢生弘揚人間佛教。（圖／佛光山提供）

因此大師認為，我們不必太過強調舍利子的信仰，假如我們能在佛陀的舍利之外，懂得佛法的智慧、佛法的功用，了解佛法能讓我們安身立命，這許多的密行，比舍利子更為重要。

另外，一般往生都是助念阿彌陀佛，為何是為大師念南無本師釋迦牟尼佛？妙熙法師表示，大師一生信奉佛陀的人間佛教，大師認為「佛教只有一個教主釋迦牟尼佛，不論是什麼佛、菩薩，都只是釋迦牟尼佛的千百億化身。」

妙熙法師指，星雲大師曾說，如能證悟般若緣起，就會了解三大阿僧祇劫、東方世界、西方世界等，都是方便說法。大師體證：我的世界、我的自由解脫，佛力可以加持，但需要靠自我去完成。