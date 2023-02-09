　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金門議會發表「永久非軍事區」宣言　陸委會：關鍵在中共要放棄犯台

▲▼金門縣議會發表「永久非軍事區」宣言。（圖／翻攝金門日報）

▲金門縣議會發表「永久非軍事區」宣言。（圖／翻攝金門日報）

記者蔡紹堅／台北報導

金門縣議會6日成立「跨黨派問政聯盟」及「無黨籍聯盟政團」，發表金門成為「永久非軍事區」等四大宣言。對此，陸委會發言人邱垂正9日回應，陸委會持續關注國內各界對於兩岸關係發展的相關建議，然而要降低台海的緊張情勢、化解兩岸敵意對立，關鍵在於中共必須徹底放棄以武力脅迫台灣，作為解決兩岸爭端的手段，「這才是問題的本質。」

邱垂正在例行記者會上提到，中共向來把地緣臨近福建的金馬作為統戰優先目標，且「習五條」稱將率先實現金馬與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋，強調「應通盡通」進一步作為推動兩岸融合的戰略前沿。

邱垂正指出，陸委會持續關注國內各界對於兩岸關係發展的相關建議，然而要降低台海的緊張情勢、化解兩岸敵意對立，關鍵在於中共必須徹底放棄以武力脅迫台灣，作為解決兩岸爭端的手段，「這才是問題的本質。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正強調，中共也應該尊重台灣的民意，務實處理兩岸事務、兩岸關係，才可能良性互動。

邱垂正還說，政府也多次對外說明，金廈大橋涉及國防安全，金門經濟長期發展、社會秩序、國族認同、兩岸關係，及地緣政治等複雜問題所衍生的國安風險，「政府並無推動金廈通橋的規劃，有關金門鄉親關心民生經濟議題，政府向來十分重視，也會持續努力與地方溝通，盡最大的能力優化相關建設，在確保人民享有自由民主的情況下，促進金門經濟發展與民生福祉。」

金門縣議會「跨黨派問政聯盟」及「無黨籍聯盟政團」6日正式宣布成立，並發表四大宣言，包括倡議金門成為「永久非軍事區」、推動「金廈跨海大橋」早日興建、善盡代議士為民服務、獻替縣政建設發展方向為主軸和黨團成立的起手式。

ET快訊
好市多名牌褲穿1次就破！釣出「破3件」苦主　網曝關鍵：可退貨
名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺
抖音滑到「台灣健保卡」　4張證件看傻：漂到海南島了
新婚女新房「竟成墳墓」　她入住2天遇強震活埋
人夫甜喊：想進入你睡覺！　正宮抓包鬧翻小三全家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

iRent四十萬筆個資裸奔　苗博雅：若我是台北市長「就停止合作」

金門議會發表「永久非軍事區」宣言　陸委會：關鍵在中共要放棄犯台

藍營拚2024重返執政　朱立倫：「提對的人」再危險都變安全選區

台灣基進稱桃市擬「刪鄭文燦任內貼文」　桃市府回擊：烏龍爆料

盧秀燕二度赴行政院會　帶伴手禮跟陳建仁爭「這些事」

iRent 40萬筆個資外洩　北市開罰9萬元限期改善

曾稱「共機擾台就停辦雙城」　梁文傑進陸委會後「多了新考量」

夏立言赴陸將見王滬寧？　陸委會：國民黨申報資料未提及

侯友宜缺席黨部新春團拜　朱立倫：大家重視星雲大師圓寂

快訊／羅智強確定選大安區立委　明找高金素梅委員任榮譽主委

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

喜開珍藏敞篷名車出遊！　「慘遭拖板車刮花」心碎

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

鹿希派爆和「38歲人妻」曖昧　吳宗憲「聲音在發抖」：我氣瘋了！

iRent四十萬筆個資裸奔　苗博雅：若我是台北市長「就停止合作」

金門議會發表「永久非軍事區」宣言　陸委會：關鍵在中共要放棄犯台

藍營拚2024重返執政　朱立倫：「提對的人」再危險都變安全選區

台灣基進稱桃市擬「刪鄭文燦任內貼文」　桃市府回擊：烏龍爆料

盧秀燕二度赴行政院會　帶伴手禮跟陳建仁爭「這些事」

iRent 40萬筆個資外洩　北市開罰9萬元限期改善

曾稱「共機擾台就停辦雙城」　梁文傑進陸委會後「多了新考量」

夏立言赴陸將見王滬寧？　陸委會：國民黨申報資料未提及

侯友宜缺席黨部新春團拜　朱立倫：大家重視星雲大師圓寂

快訊／羅智強確定選大安區立委　明找高金素梅委員任榮譽主委

LINE電腦版7.15更新了！　「3大升級」3張圖看懂差在哪

iRent四十萬筆個資裸奔　苗博雅：若我是台北市長「就停止合作」

響應捐贈物資土耳其震災　李啟維募集物資捐贈

嘴破吃「三種水果」更快好！　3原因害你一直咬到：舊傷口還在腫

元智《食是求適》團隊　預訪剩食獲30萬行動獎金

試鏡時「心不甘情不願」槓上導演！　李奧納多差點從《鐵達尼號》下船

想賺大錢！名校女大生畢業「下海拍A片」　演技爛到狂NG慘被封殺

泰豐輪胎重大訊息待公布　明日暫停交易

金門議會發表「永久非軍事區」宣言　陸委會：關鍵在中共要放棄犯台

排球外交！　中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

政治熱門新聞

「回郭」國民黨？他曝一人是關鍵　「郭柯配」會是民進黨最強勁敵

賴清德曝秘辛：潘孟安曾被託付2職務

幕後／管你是誰！國安高層出國也被海關擋　家人全退關回家

快訊／羅智強確定選大安區立委　明找高金素梅委員任榮譽主委

郭台銘參選有3前提　回國民黨2關難過

王世堅「這4字」評柯文哲選總統　曝「藍白合」終極模式

台灣搜救隊裝備卡關　外交部曝土耳其最新狀況

快訊／蔡英文、賴清德分別捐1個月所得　助土耳其重建家園

不斷更新／盧秀燕先拋磚引玉！　政治人物捐款「名單金額」一次看

藍可祭「同舟2.0」替郭董黨籍解套？　國民黨團：將有公開透明機制

iRent 40萬筆個資外洩　北市開罰9萬

柯文哲今晚賞燈會　蔣萬安親自接待

王世堅坦言「考慮參加立委初選」

夏立言率團訪陸　陸委會：應維護台灣尊嚴

更多熱門

相關新聞

曾稱共機擾台就停辦雙城　梁文傑回應

曾稱共機擾台就停辦雙城　梁文傑回應

新上任的陸委會副主委梁文傑去年擔任台北市議員時，曾稱若共機持續擾台，就應該停掉雙城論壇。對此，梁文傑9日說明，擔任民意代表時，他當然要表達民意，進入政府單位後，則必須考慮兩岸之間有交流與經貿的需要，但不管哪個位置，都是為台灣的利益發聲。

夏立言將見王滬寧？陸委會：申報中未提及

夏立言將見王滬寧？陸委會：申報中未提及

夏立言訪中　兩岸平等對談是好事

夏立言訪中　兩岸平等對談是好事

國台辦喊話恢復16航點　陸委會：正在評估

國台辦喊話恢復16航點　陸委會：正在評估

夏立言率團訪陸　陸委會：應維護台灣尊嚴

夏立言率團訪陸　陸委會：應維護台灣尊嚴

關鍵字：

金門金門縣議會中共永久非軍事區陸委會

讀者迴響

熱門新聞

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

搜救犬「咬玩具待命」被批觀感不佳

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

爆陳建州私邀加「暗黑群組」狂傳謎片

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

土國搜救隊一次救出16嬰　總統派專機接人

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

即／成功嶺陸軍打靶膛炸！1上士右臉燙傷

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面