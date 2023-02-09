金門議會發表「永久非軍事區」宣言　陸委會：關鍵在中共要放棄犯台

▲金門縣議會發表「永久非軍事區」宣言。（圖／翻攝金門日報）



記者蔡紹堅／台北報導

金門縣議會6日成立「跨黨派問政聯盟」及「無黨籍聯盟政團」，發表金門成為「永久非軍事區」等四大宣言。對此，陸委會發言人邱垂正9日回應，陸委會持續關注國內各界對於兩岸關係發展的相關建議，然而要降低台海的緊張情勢、化解兩岸敵意對立，關鍵在於中共必須徹底放棄以武力脅迫台灣，作為解決兩岸爭端的手段，「這才是問題的本質。」

邱垂正在例行記者會上提到，中共向來把地緣臨近福建的金馬作為統戰優先目標，且「習五條」稱將率先實現金馬與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋，強調「應通盡通」進一步作為推動兩岸融合的戰略前沿。

邱垂正指出，陸委會持續關注國內各界對於兩岸關係發展的相關建議，然而要降低台海的緊張情勢、化解兩岸敵意對立，關鍵在於中共必須徹底放棄以武力脅迫台灣，作為解決兩岸爭端的手段，「這才是問題的本質。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正強調，中共也應該尊重台灣的民意，務實處理兩岸事務、兩岸關係，才可能良性互動。

邱垂正還說，政府也多次對外說明，金廈大橋涉及國防安全，金門經濟長期發展、社會秩序、國族認同、兩岸關係，及地緣政治等複雜問題所衍生的國安風險，「政府並無推動金廈通橋的規劃，有關金門鄉親關心民生經濟議題，政府向來十分重視，也會持續努力與地方溝通，盡最大的能力優化相關建設，在確保人民享有自由民主的情況下，促進金門經濟發展與民生福祉。」

金門縣議會「跨黨派問政聯盟」及「無黨籍聯盟政團」6日正式宣布成立，並發表四大宣言，包括倡議金門成為「永久非軍事區」、推動「金廈跨海大橋」早日興建、善盡代議士為民服務、獻替縣政建設發展方向為主軸和黨團成立的起手式。