確診最不舒服的後遺症？過來人曝「3症狀」：小感冒都好不了

▲原PO表示自己確診後遺症是乾咳。（圖／記者趙于婷攝）

記者鄭文晴／綜合報導

每個人確診後的症狀會因身體狀況有所不同，最讓人擔心的就是確診後的後遺症輕重。有網友分享，自己在確診康復後還是會咳嗽，雖然算輕症，但也不知道到要何時才能停止咳嗽，好奇詢問「確診後覺得最不舒服的後遺症是什麼?」過來人幾乎都表示，有心肺變差、胸悶、乾咳、睡不好等症狀。

原PO在PTT以「確診後覺得最不舒服的後遺症是什麼？」指出，自己覺得最不舒服的就是沒來由的咳嗽，完全不知道要咳到什麼時候，不過整體來說是輕症沒什麼大問題，身邊還有朋友說確診後常常胸悶不舒服，「感覺這個後遺症蠻嚴重的」。

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▲網友分享自己的確診後遺症。（圖／翻攝自PTT）

過來人紛紛留言透露自己的後遺症，「腸胃變差，瘋狂放屁+拉肚子」、「心肺變差，容易喘」、「覺得體力有點變差」、「生理期來了一個月」、「睡覺都咳醒，突然有鼻子過敏」、「稍微吸氣大口一點就開始乾咳」、「嗅覺沒有比以前靈敏」、「胸悶，大約半年後有好轉」、「長疹子」、「有一陣子狂掉髮」。

除了喘、胸悶、咳嗽，甚至有人連小感冒都好不了，也有貼心的網友表示，後遺症要去看中醫，而且要看到好為止，這樣才不會讓身體難受更久。