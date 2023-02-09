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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

將祭「辦法」替郭台銘回黨參選解套？　朱立倫：3月後再討論

▲朱立倫今日上午於新竹縣黨部受訪。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫今日上午於新竹縣黨部受訪。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭郭台銘昨受訪時表示，「在等國民黨一套辦法」引發解讀。不過，黨務人士指出，除非國民黨提名辦法「為郭台銘開大門」，否則郭依現行法規須先通過兩個門檻，才能被提名：第一，郭台銘退黨未滿四年，今年九月才能申請回復黨籍；第二，回復黨籍後，必須滿四個月才具備參選資格。是否可能為郭董解套？黨主席朱立倫今（9）日受訪表示，國民黨目前最重要的是3月4日的南投立委補選，等到補選結束後再討論。

朱立倫今天上午出席新竹縣黨部新春團拜前受訪時，被問到依據國民黨現有規定，郭台銘勢必趕不上黨內初選，是否會為他解套？朱立倫重申，國民黨目前最重要的是3月4日的南投立委補選，等到補選結束後再討論，目標就是團結更多朋友加入並支持國民黨，一起努力團結勝選。

至於國民黨副主席夏立言率團赴中國訪問，除與國台辦主任宋濤會面外，外傳也將會見中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧。朱立倫則說，民進黨都是以負面角度看待、惡意抹紅與攻擊。他強調，夏立言此行的目的很清楚，就是交流對話，希望為台灣包括農漁民等各產業解決問題。他並強調，台灣需要的是交流對話，兩岸能夠和平是最重要目標，只有民進黨不知解決問題，只會製造問題，甚至不斷交惡、對抗。

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