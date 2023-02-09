2024郭台銘「敲碗國民黨辦法 」　朱立倫：歡迎非綠朋友加入

▲朱立倫今日上午於新竹縣黨部受訪。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日被問到2024總統大選議題時表示「要服務人民有很多種方式，我不計較任何方式，我還沒做最後決定。」至於是否要回國民黨選總統？郭台銘直言，「國民黨有一套辦法，（我）在等。」國民黨主席朱立倫今（9）日則說，國民黨歡迎所有非綠的朋友加入，最重要的就是走對的路、提對的人，能夠無私無我、團結勝選。

朱立倫今天上午出席新竹縣黨部新春團拜前受訪時表示，國民黨歡迎所有非綠的朋友加入，最重要的目標就是堅持走對的路、提對的人，能夠團結一致、無私無我、團結勝選，「我用這樣的正面解讀，就是歡迎所有非綠的朋友來團結支持國民黨或團結加入國民黨，然後最後我們都能夠一起來努力為台灣、為中華民國打拚，我們都用正面的態度，國民黨就是能夠獲得更多的支持、更多的朋友是最重要的。」

不過，依據國民黨現有規定，郭台銘勢必趕不上黨內初選，是否會為他解套？朱立倫重申，國民黨目前最重要的是3月4日南投立委補選，等到補選結束後再討論，目標就是團結更多朋友加入並支持國民黨，一起努力團結勝選。

國民黨2024暗潮洶湧，呼聲最高的新北市長侯友宜遲遲不願正面表態是否參選，黨內也出現勸進鴻海集團創辦人郭台銘的聲浪，而郭本人似乎態度有鬆動跡象，但因在2019年9月悍然退黨，而根據《國民黨黨員入退黨辦法》，必須退黨屆滿4年才能申請回復黨籍；加上國民黨的公職人員選舉提名辦法規定入黨或回復黨籍滿4個月才能申請提名登記，形成郭台銘代表國民黨參選的兩大門檻。郭台銘昨受訪時被問到是否會回國民黨時，稱自己還在等國民黨的一套辦法。