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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠對學倫爭議祭重懲！藍冷處理不跟進　綠委：國民黨說一套做一套？

▲▼民進黨主席賴清德中執會後發表談話。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者呂晏慈攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨主席賴清德宣示徹底解決學倫問題，他公布新制，2024代表民進黨參選總統及立委者，須先簽署「學位論文學術倫理聲明書」，若學位論文涉及造假、變造、抄襲、由他人代筆等舞弊，將受黨紀嚴厲之處分。對於是否跟進？藍營僅回覆尊重學倫會認定。民進黨立委許智傑9日表示，國民黨一根手指指別人，有3根手指指向自己，就看是否說一套做一套？

民進黨中執會今天通過「為針對學倫問題討論本黨機制案」，直指由於2022年地方選舉論文抄襲議題成為選舉攻防焦點，影響社會觀感，重創候選人及民進黨形象，因此訂定「學位論文學術倫理聲明書」，由民進黨擬參與提名的候選人具名簽署，以昭社會公信，同時強化黨內提名審核的把關機制，未簽署聲明書或未完成查對程序者，其研究所以上學位不列入民進黨提名所認可的學位，且中央黨部得設立審查小組，對公職候選人所列學位的論文進行查對，並得請候選人說明。

賴清德更罕見地在中執會後親自發表談話，同時回應媒體提問。針對媒體關切，如果論文有抄襲，但是登記參選時沒有使用該學歷，民進黨就不會管參選人的論文真偽嗎？賴清德回應，本身沒有使用學歷，當他來參加初選時，沒有登記這項學歷，黨自然無權針對學歷問題與否做處理，「我們希望每一個黨內同志來參加初選，最後代表黨進行大選的時候，他的每一項學歷都是禁得起檢驗的。」

黨秘書長許立明會中說明，新機制將規範2024總統、立委參選人，不是為了取代學校所授予的學位，或者為了取消學校學倫會所判定的學位真偽，未來在登記總統及立委初選時，希望所有參選人能夠簽署聲明書，同意「本人已自我檢核，確認無違反學術倫理情事，上述學位論文如有造假、變造、抄襲、由他人代筆，或涉及其他舞弊，有違著作權及學術倫理之情事，致本黨聲譽受損，願受黨紀嚴厲之處分」以及「本人同意授權由民主進步黨審查小組進行相似度比對，或向學校或相關機關進行查證，以昭社會公信」等規定。

對於是否跟進？藍黨中央也只說尊重學倫會認定；對此，許智傑強調，應該有一致標準，國民黨一隻手指指別人，別忘了有3根手指指向自己，民進黨已制定處理機制，就看國民黨是不是說一套做一套？呼籲人民仔細觀察，切勿相信打假球的政黨。

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許智傑國民黨民進黨賴清德學倫爭議

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