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社會 社會焦點 保障人權

BMW男酒駕釀1死3傷二審判更重　被害人「無法接受」原因曝

▲▼黃子洋二審 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲BMW酒駕案的林姓被害人坐著輪椅到庭聽判。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄41歲男子黃子洋前年12月26日酒後開BMW，高速撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林與二名女兒重傷，震驚社會，黃男被依殺人罪起訴，高雄地院一審以涉酒駕致死罪判處黃子洋徒刑7年10月，全案上訴後，高雄高分院今（8）日上午宣判，改判徒刑9年10月，林姓男子親自出庭聽判，對此結果大呼「完全無法接受」。

這起引發社會矚目的車禍發生在前年12月26日晚間7時20分，黃子洋當時酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，黃男酒測值高達1.24毫克，林男至今仍在積極復健，仍無法上班，兩個女兒則已回到學校上課。

▲▼黃子洋二審 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲BMW酒駕案的林姓被害人對於判決結果無法接受。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄地方法院去年7月1日一審宣判，黃子洋到庭聆聽，受傷的林父則沒有到庭，法官依酒駕致死罪判處黃子洋徒刑7年10月，全案經檢察官上訴到高雄高分院。

民事部分，林男代替死亡范姓妻子的父母和兩名女兒共5人，向黃子洋提起附帶民事賠償醫藥費、精神撫慰金等共3549萬9314元，黃男全部同意，法官因此判黃男應賠償林家5人總共3549萬9314元，黃子洋沒有上訴，已確定。

高雄高分院今日上午二審宣判，撤銷原判決，但仍依酒駕致人於死罪改判徒刑9年10月，全案可上訴。

親自坐著輪椅到庭聽判的林男仍表示「無法接受」，他表示，台灣司法已死，至今仍讓這麼多酒駕者在馬路上橫衝直撞，造成更多酒駕受害者的悲劇。

林男指出，法院二審仍是依酒駕致死罪來量刑，而不是依照檢察官要求的依不確定殺人之故意罪來量刑，讓他無法接受，而他也痛批黃子洋毫無悔意，持續利用司法的攻防，讓他飽受身心煎熬之苦。

至於是否要上訴？林男說要收到判決書後，再和律師商量是否上訴。

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