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社會 社會焦點 保障人權

前獅子會長懷疑被戴綠帽勒斃枕邊人裝殉情　再度逃死

▲▼前獅子會長林易暘勒殺女友，二審再判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲前獅子會長林易暘勒殺女友，二審再判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾任某獅子會長的男子林易暘，前年10月間懷疑年長7歲的同居女友有新歡，拿皮帶將喝醉的女友勒死，並在伴屍1天後自行割腕佯裝殉情。一審將他重判無期徒刑，案件上訴二審，高等法院開庭時，林男還稱雙方確實約好「去神的國度」，並非單純殺人。高院8日宣判，再將他判處無期徒刑，可上訴。

本案發生於2021年10月間，死者許姓女子當時58歲，從事直銷工作，離婚後和經營工程公司的51歲林男交往，2人各帶著1個兒子同居在台北市新生北路租屋處。許女努力經營自己的事業，林男的公司則因疫情衝擊，收入大幅減少，2人疑似因此在經濟、生活上發生爭執，並且協議分手，林男預計11月要搬走，但在搬走前就發生命案。

檢警調查發現，林男早就懷疑許女與人曖昧，心中頗有不滿。案發當晚，許女應酬喝酒到晚間10點多才進門，讓林男更氣，趁著許女泥醉趴臥在地時，林男拿出皮帶將許女勒斃。行兇後他企圖脫罪，就到廚房拿出菜刀，在許女手腕上深劃2刀，營造自殺假象；至於林男也在伴屍一整天後，拿刀淺劃自己的手腕，並留紙條給許女的兒子，假裝殉情。

許女兒子返家後趕緊報警，全案因此爆發。不過檢警深入調查發現，許女死亡前還託親友尋找學區好的房屋，積極購置新屋，並無尋死跡象；檢方因此認定林男犯案裝假，依照「家暴殺人罪」嫌提起公訴。一審法院審理後，將林男重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審。

高等法院二審開庭審理時，林男仍舊否認犯罪，辯稱與許女關係良好，雙方約好「見耶穌、去神的國度」，並非行兇勒斃；儘管法官當庭提醒他凶器皮帶上有「你的DNA」，但林男還是滔滔不絕，講述2人在疫情期間，努力度過，自己加倍勞苦，但沒有殺人故意。全案於8日宣判，高院駁回上訴，維持一審的無期徒刑。林男還押時，記者詢問他是否後悔？林男不予回應。

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