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社會 社會焦點 保障人權

消防夫妻向麥當勞索賠7060萬　檢曝對話：「拿到錢可買車買房」

▲▼消防夫妻蔡一郎、黃櫻惠，兒子摔斷手向麥當勞勒索7千萬遭起訴判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲消防夫妻蔡一郎、黃櫻惠（背對者），因向麥當勞勒索7千萬遭起訴判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市消防局預防科前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，2017年間帶兒子到土城區麥當勞遊戲區，結果兒子跌斷手。2人檢視麥當勞安檢紀錄，竟趁機索討7060萬元的賠償，遭檢方以貪污罪嫌起訴。高等法院7日再度開庭，檢察官當庭曝光他們與友人的對話「拿到錢可買車買房」，直指2人就是勒索。

本案發生於2017年3月間，當時2夫婦5歲大的兒子在土城區麥當勞裕民分店遊戲區嬉戲時，從溜滑梯末端攀爬護擋時不慎摔傷，右手遠端肱骨骨折。2夫婦花費6700元治療兒子，並利用職權檢視麥當勞的安檢紀錄，最後向麥當勞索討7060萬元的賠償，麥當勞隨即向檢調檢舉。

檢方偵辦後，發現當時蔡男利用職務上查詢「消防安全管理系統」的機會，明確列出麥當勞裕民店和各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，並檢附於賠償申請書中，蔡男表明身分後，將賠償申請書提交給麥當勞主管。2夫婦除了拒絕麥當勞賠償提議外，更獅子大開口索賠7060萬元。

蔡男之後又稱可以降低賠償為6000萬元，其中500萬元可以餐券支付。檢方認為2人涉犯《貪污治罪條例》「藉勢藉端勒索財物罪」，提起公訴。不過一審法院審理後，改認定2夫婦犯下刑法的「恐嚇取財未遂罪」，分別輕判1年2月。案件上訴高等法院第二審審理。

高院審理時，蔡男提到因本案得罪了與麥當勞關係好的「副局長」，所以決定離開公職。2夫婦也聲請傳喚時任新北市消防局副局長陳崇岳，高院7日傳喚陳崇岳到庭作證，並由檢方進行反詰問。而陳崇岳面對檢方詢問2夫婦是否有權限取得「消防安全管理系統」資料，進而對麥當勞勒索，他僅回答，相關權限均由2夫婦的科長、股長分配，副局長層級不會清楚；此外陳崇岳也否認認識麥當勞高層，也無依本案對蔡男夫婦施壓。

此外，檢察官更當庭提到，蔡男曾與朋友聊天時說到，「如果拿到錢以後，可以買房買車，也能規劃妻子的退休金，300萬的債務也可以歸還」。直指2人就是藉勢藉端勒索財物。全案諭知候核辦，並於4月間再度開庭審理。

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