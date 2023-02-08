被害人治療1年仍無法上班　BMW男酒駕二審加重判刑理由曝

▲前年BMW酒駕車禍案釀1死3傷慘重傷亡。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄41歲男子黃子洋前年12月26日酒後開BMW，高速撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林與二名女兒重傷，震驚社會，黃男一審遭判刑7年10月，高雄高分院今（8）日上午宣判，加重改判9年10月，合議庭認為，一審時被害人尚未達到重傷的程度，但經過1年的治療被害人已達重傷的程度，因此量刑不同。

這起引發社會矚目的車禍發生在前年12月26日晚間7時20分，黃子洋當時酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，黃男酒測值高達1.24毫克，林男至今仍在積極復健，仍無法上班，兩個女兒則已回到學校上課。

▲酒駕案的林姓被害人對判決仍無法接受。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄地方法院去年7月1日一審宣判，黃子洋親自到庭聆聽，受傷的林父則沒有到庭，法官依酒駕致死罪判處黃子洋徒刑7年10月，全案經檢察官上訴到高雄高分院。

民事部分，林男代替死亡范姓妻子的父母和兩名女兒共5人，向黃子洋提起附帶民事賠償醫藥費、精神撫慰金等共3549萬9314元，黃男全部同意，法官因此判黃男應賠償林家5人總共3549萬9314元，黃子洋沒有上訴，已確定。

▲黃子洋前年酒駕造成1死3傷慘劇。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

高雄高分院今日上午二審宣判，撤銷原判決，但仍依酒駕致人於死罪改判徒刑9年10月，全案仍可上訴。

判決理由部分，合議庭認為，一審宣判時被害人的治療狀況尚無法認定已經達到重傷之程度，經過將近1年的治療，經參考醫師專業意見，認為應已達到重大不治或難治之重傷程度，因此認為原判決量刑過輕，因此撤銷原判決，仍依酒駕致人於死罪判處徒刑9年10月（最重可處徒刑10年），至於檢察官上訴主張應構成殺人罪名部分，高分院則認為無理由。

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