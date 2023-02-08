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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

新任矯正署長周輝煌上任　推矯正科技四項重點工作

▲▼矯正署長周輝煌。（圖／記者吳銘峯攝）

▲矯正署長周輝煌。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部矯正署新任署長周輝煌，農曆年前接下署長印信。上任後周輝煌提出「矯正科技新方向」工作目標，針對「詐欺犯罪不寬恕」、「毒品處遇再進化」、「精神醫療擴量能」與「高齡收容多照顧」四項重點工作，帶領全體矯正人員努力打拼。

周輝煌提出的四項重點工作，分別為：
（一）詐欺犯罪不寬恕：國人對於詐欺犯罪深惡痛絕，詐欺犯誤用聰明、觀念偏差，期待不勞而獲，需要透過言行及觀念的矯正，使其痛改前非，重做新民；更需透過修復式司法機制，促使犯罪人賠償被害人受詐金額，並達成和解。各矯正機關將依《受刑人假釋實施辦法》第3條規定，視宣告沒收犯罪所得之繳納及與被害人和解情形，列入假釋審核重要參考。
（二）毒品處遇再進化：以「科學實證之毒品犯處遇模式」為基礎，介接更生保護、衛生福利部、勞動部等多元處遇資源，以協助收容人戒除毒癮，重建生活，並降低再犯率。
（三）精神醫療擴量能：目前矯正署指定臺中監獄設置精神疾病療養專區，收治罹患須密集觀察或協助生活照護之精神疾病收容人；考量近年來此類收容人日益增加，矯正署將通盤檢討精神疾病專區收治量能、評估機制與生活及輔導處遇作為，以提昇精神疾病療養專區照護精神疾病收容人之處遇能量與品質。
（四）高齡收容多照顧：矯正署統計全國矯正機關約有2千餘名高齡收容人，有鑑鄰國日本高齡犯罪發展趨勢，矯正署將蒐集專家學者意見，並考量國內矯正機關收容空間、人力配比，以及國外矯正機關經驗（如日本籌辦「高齡病犯專監），審慎評估及早規劃更完備的因應措施。

此外，為了持續貫徹法務部長蔡清祥所提科技化法務部的政策，周輝煌也提出「矯正科技新方向」之工作目標。目前矯正署規畫提出「矯正機關科技安全網路建置計畫」，其中包含「安全系統數位化與整合」、「矯正物聯網絡與中央指揮監控中心」及「資訊安全防護與數據應用」等核心項目，預期達到開發智慧中央監控平台整合人臉辨識、電子圍籬、手機即時通知功能，建構自動化監控，減低獄政管理人員監控工時50％的目標。

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