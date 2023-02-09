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社會 社會焦點 保障人權

人夫出軌喊「想把身分證弄空白」　小三遭告討百萬曝：他多劈

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓男子2016年間因為參加社團活動認識周姓女子，竟不顧自己的家庭，執意向周女展開猛烈追求，交往期間曾發生性行為，還說出「就像那天我跟她（楊妻）說，我什麼時候才可以把我的身分證弄空白」等話。楊妻憤而對周女提告求償100萬元，最終獲判賠償30萬元，全案仍可上訴。

▲▼車震,情侶。（圖／CFP）

▲周女承認楊男曾猛烈追求自己。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

楊妻在判決書中主張，和丈夫結婚後育有2名子女，原本家庭生活美滿幸福，但自從2016年9月起，丈夫參加社團活動認識周女，周女竟不顧丈夫已婚的身分答應交往，甚至發生性行為，嚴重侵害她的配偶權，導致夫妻倆的婚姻生活丕變，精神大受打擊，因而決定提告求償100萬元。

周女則表示，楊男確實曾猛烈追求她，況且楊男在婚姻關係存續期間陸續有其他交往對象，她也是在知道這件事情之後，誤以為對方未婚，才會答應交往，後來真相大白，她立即提出分手，對方卻以「正在辦理離婚」為由挽留，由此可知，她並非故意侵害楊妻的權利。

不過，新北地院法官認為，周女對於曖昧訊息、與楊男發生性行為等事情都沒有異議，僅強調不知道男方已婚的身分，但從楊妻出示的對話紀錄可見，楊男在2021年11月7日至9日曾傳訊息表示，「不知道我這樣子講妳會不會不開心，大陸的那個如果有找回來，可能那個模式比較類似『XX』（楊妻的名字）的模式」、「擺脫出來成為妳想要的，就像那天我跟她說，我什麼時候才可以把我的身分證弄空白」、「我就會一直去，去想做到一些事，可能是真的很怕妳跑掉」。

法官表示，楊男在上述對話中提到妻子的名字，還說要把身分證弄空白，而且兩人的後續對話仍有情慾內容，足見周女當時確實知悉楊男為有配偶之人，卻仍與之繼續交往，這部分顯然與她自己的證詞不符，實不足採，最終裁定她應該賠償楊妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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