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海軍也爆性愛片！輔導長偷吃被抓包　小三女下士一招擊敗正宮

▲▼派里級,成功級,PFG-1112,銘傳艦,中華民國海軍。（圖／記者季相儒攝）

▲前銘傳艦中校輔導長外遇女下士，妻子蒐證求償反被控妨害秘密。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

曾在派里級飛彈巡防艦「銘傳艦」服役的中校輔導長喻希豪，與蕭姓女下士發生不倫戀還自拍性愛影片，被喻男的黃姓妻子發現後，拿來當證據向蕭女求償，最後雙方以60萬元達成調解，但蕭女不滿自己的私密影像被拿到法庭當證據，反控黃女涉嫌妨害秘密，台北地檢署調查後，8日依法將黃女提起公訴。

媒體在2021年踢爆，喻希豪與同艦的魚雷下士蕭女發生婚外情，而且豪不避諱地在休假時牽手逛街，蕭女也仗著與輔導長的關係，在艦上備受禮遇，讓其他士官看不下去，向海軍司令部投訴，最後2人都被記2大過汰除。

而喻希豪的黃姓妻子則是在2020年9月間，發現喻男的性情突然大變，常以執勤公務為由藉故不歸，經檢視家中電腦，2021年忍不住檢視家中電腦，登入丈夫的google雲端硬碟，發現丈夫與蕭女出遊的大量親密照片、性愛影片、信件。

黃女為此向蕭女提告求償200萬元，蕭女則坦承因一時失察，曾與喻男出遊過夜，並在2021年1月21日發生1次性行為，還有撰寫「愛你」、「攜手一生」等情書，一審台北地院判蕭女應賠償50萬元，經上訴高院後以60萬元達成調解，喻男與黃女也因此離婚。

但事件並未因此落幕，蕭女不滿自己性愛裸露影片被拿上法庭當證據，另外控告黃女涉嫌侵入電腦、妨害秘密等罪，檢察官調查後認為，性愛影片是儲存在喻男的雲端空間，喻男並未提告，因此侵入電腦部分不起訴，不過黃女將蕭女的親密行為影片之光碟陳報以民事陳報狀呈報台北地院，已觸犯洩漏蕭女秘密的罪嫌，因此依法起訴。

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