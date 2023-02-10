土耳其搜救犬腳趾滲血！照片曝光挨轟「沒穿鞋」　內行人揭3真相

記者柯沛辰／綜合報導

土耳其7.8強震已造成至少2.1萬人死亡，各國也紛紛派出搜救隊持援。不料，10日傳出斯洛維尼亞一隻搜救犬在救災期間受傷，腳趾不停滲出鮮血，讓不少網友看完質疑「為什麼不給搜救犬穿鞋？救災現場都是殘磚破瓦和碎玻璃」。對此，有內行人點出3個原因，解答眾人疑惑。

臉書粉專Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije貼出救災現場照片，可見歷經4天拆遷和搶救，現場仍有許多瓦礫和鐵絲，但搜救人員為了盡快找出所有傷患，馬不停蹄地進行搜救，不料到了晚上，領犬員發現其中一隻搜救犬在值勤時不慎傷到腳掌，不停滲出流血，所以第一時間立刻清理傷口，用紗布包紮，避免二度感染。

▲搜救犬後腳受傷，領犬員幫忙進行包紮。（圖／粉專Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije授權）



▲土耳其的救災現場能有許多瓦礫和鐵絲。（圖／粉專Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije授權）

消息經台灣粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」轉貼，讓許多網友看了不忍，紛紛留言「看了真的令人心疼」、「看了好難過，好痛，你們都辛苦了」、「搜救犬真的也是冒著生命危險陪著一起搶救生命」、「怎麼不幫毛小孩穿鞋子呢？」、「可以讓搜救犬穿鞋嗎？」、「希望能幫搜救犬穿個鞋，畢竟牠門是赤腳在救援地方走動」。

對此，有內行網友點出3原因，首先，不是不給搜救犬穿鞋，而是狗狗們不同於人類全副武裝，腳底是牠們對環境的情報來源，如果穿鞋包住，可能讓搜救犬無法掌握地形，進而發生意外；第二點，搜救犬如果穿鞋，將無法牢牢抓住地面行走，可能增加意外發生機率；第三點，長時間穿鞋會無法散熱，讓體溫升高。

這名網友表示，不是不在乎搜救犬是否會受傷，而是領犬員需要高度判斷現場的狀況，以此來設想搜救犬的安全問題，如同為何不給搜救犬穿衣服一樣，因為衣服被勾到反而更危險，「搜救犬執行任務時以方便性和安全為準，所以不要質疑什麼，只有領犬員最知道當下要如何保護他的毛孩夥伴。」

▲搜救犬和領犬員互相配合，全力進行救援活動。（圖／粉專Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije授權）

▲領犬員和搜救犬感情深厚。（圖／粉專Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije授權）



▼消息傳回台灣，有網友解答為何搜救犬沒有穿鞋。（圖／翻攝自臉書／Tyfd-K9桃園搜救犬隊）