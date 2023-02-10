不明氣球出現總統府上空！鄭明典曝時間點　「畫面登上紐約時報」

▲紅框中的小白點為不明氣球，2021年9月曾出現總統府上空。（圖／翻攝鄭明典臉書）※點圖放大

記者李姿慧／台北報導

中國「間諜氣球」上周飛越美國本土，美方確認中國偵察氣球具備能夠監控美國通信的電子監視科技，中央氣象局長鄭明典昨(2/9)在臉書上PO出一張紐約時報引用台北市照片，鄭明典指出，這是2021年9月27日拍攝，下方為總統府和司法院大樓，照片中小白點就是來源不明的氣球。

中國偵查氣球日前遭美方擊落，美國官員更證實中國偵察氣球具備能夠監控美國通信的電子監視科技，並非氣象氣球。

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鄭明典昨也在臉書上PO出一張紐約時報一篇中國間諜氣球報導引用的台北市照片，鄭明典指出，紐約時報用了這張照片，不說的話，應該沒人看得出甚麼！這是2021年9月27日上午8時29分拍的照片，左下是司法院大樓，右下角是總統府。照片的中央有個小白點，那就是一個來源不明的「氣球」。

▲不明氣球2021年9月曾出現在總統府上空。（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典日前接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，2年前(2021年9月)同事曾拍攝到同款氣球，但研判與近日出現在美國的氣球不是同一顆，當時同款氣球約在台灣上空停留半天時間後離開，去(2022)年3月也曾再出現過一次，是否來自中國無法證實，但研判氣球上方有通訊天線；而同款氣球2020年6月在日本宮城縣仙台出現過。

鄭明典2021年9月27日曾在臉書分享氣象局員工拍攝到同款高空探測氣球照片，當時也有其他氣象局員工留言，指2021年12月31日在合歡山鳶峰停車場也曾再見該高空氣球1次。顯示該款高空探測氣球2年至少出現台灣3次。