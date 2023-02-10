官員：美確定中國間諜氣球能監控通信訊號





▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

根據美國國務院一名高官，美國總統拜登（Joe Biden）的政府已經確定，上週入侵並飛越美國本土的中國偵察氣球，具備能夠監控美國通信的電子監視科技。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，官員指出，這枚氣球「能夠執行訊號情報（signals intelligence）蒐集作業」，屬於飛越「5大洲逾40個國家」的中國氣球艦隊。

他表示：「我們知道中華人民共和國利用這些氣球來偵監。」

這枚中國高空偵察氣球侵入美國領空，曾飛越敏感的蒙大拿州核武基地，但美方考量地面民眾安危未立即擊落。

後來美軍出動搭載AIM-9X響尾蛇飛彈的F-22戰機，在南卡羅來納附近海域上空將其擊落，並回收殘骸碎片分析。

美國擊落氣球引發中方強烈不滿和抗議，堅稱這是一顆偏離航線的氣象氣球，批評美方反應過度。

CNN引述的國務院官員說，來自U-2偵察機飛掠氣球時的高解析度影像顯示，這枚高空氣球能夠執行訊號情報蒐集作業。所謂訊號情報指的是以電子方式蒐集的情報。

他還說，研發氣球的製造商與解放軍有關；同時指出，針對支援氣球入侵美國領空的共軍相關中國實體，美國也將研擬因應作為，並暗示美方打算就氣球入侵一事祭出制裁。

儘管這枚間諜氣球的能力進一步曝光，五角大廈自首度公開承認氣球入侵後，就堅稱氣球並未賦予中國高於間諜衛星和其他管道的監視能力。