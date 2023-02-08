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社會 社會焦點 保障人權

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒　曾2度敲門都未獲回應

記者邱中岳／台北報導

知名藝人隋棠被指控，搬到中山區大直明水路的住處後，卻被樓下住戶報案擾民，甚至常常在早上6時許就傳出各種噪音，讓鄰居感到相當無奈，警員當天也前往現場，在4樓詢問鄰居時，聽見樓上有腳步聲，於是上樓按門鈴詢問，卻無人回應，該大樓一層兩戶，並無法得知當天發出聲響的為哪一戶。

▲▼ 藝人隋棠擾鄰爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

▲隋棠被樓下住戶檢舉妨害安寧，警員到4樓聽見天花板有腳步聲，上樓按門鈴卻無人應門。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，1月18日晚上10時許，中山分局大直派出所接獲報案，有民眾檢舉樓上住戶發出聲響妨害安寧，警方立刻前往該棟大樓4樓與報案人聯繫，在現場與報案人確認狀況時，有聽見天花板傳出踱步聲音，但只是稍微持續2秒就結束，也立刻上樓查看狀況。

隋棠所住的大直豪宅每層有2戶，警方按了隋棠住處的門鈴無人回應，且上樓後就沒有聽到住處內有任何聲響，但現場處理警員表示，因為一般腳步聲不太會發出聲響，當時有聽見稍微重的腳步聲，類似跳躍、踩東西等情形，但大約僅2秒就沒有了。

▲▼ 藝人隋棠擾鄰爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

▲隋棠被檢舉妨害安寧，警員2度上門按門鈴都無人回應。（圖／記者張君豪翻攝）

爭議傳出後，隋棠在臉書PO文表示，當天一家人都在花蓮旅遊，且家裡只有看護以及狗，但此說明又被打臉，當天是隋棠所演出的賀歲片首映會，隋棠也出席活動，不可能在花蓮，也希望隋棠公布發票、單據。

警方指出，曾經2度前往隋棠一家人住處，第一次在2022年10月30日上午7時許，接獲民眾打電話至派出所檢舉妨害安寧，前往按門鈴，第2次就是2023年1月18日，2度上門都沒有人應門，所以無法聯繫上屋內住戶。

警方也告知報案人，說明相關權利事項，且蒐集相關事證後可以至派出所提出告訴，另外也請大樓管理委員會轉知協調住戶關係。

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