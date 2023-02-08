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墨西哥16隻搜救犬也來了！　全球知名「汪汪隊」跟著搭機前進土耳其

▲▼墨西哥16隻搜救犬前往土耳其。（圖／翻攝自推特／Marcelo Ebrard C.）

▲墨西哥的搜救犬隊相當有名。（圖／翻攝自推特／Marcelo Ebrard C.）

記者張方瑀／綜合報導

土耳其、敘利亞強震已造成超過7900人死亡，目前已有70國派出救難人員前往災區協助，除了台灣以外，墨西哥也派出其最知名的16隻搜救犬前往土耳其，墨國外交部長更在推特po出狗狗坐在飛機上準備出發的影片。

▲▼墨西哥16隻搜救犬前往土耳其。（圖／翻攝自推特／Marcelo Ebrard C.）

▲墨西哥總共派出16隻搜救犬前往土耳其。（圖／翻攝自推特／Marcelo Ebrard C.）

墨西哥外交部在聲明中指出，在總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的指示下，一支由150人組成的搜救隊在7日啟程前往土耳其，其中隨著救難人員一起出發的還有16隻搜救犬。

根據CNN、BBC報導，由於墨西哥地處北美板塊邊界，和台灣同樣屬於多地震國家，因此其專業搜救犬隊在全球十分有名。過去就有一隻名為弗烈達（Frida）的搜救犬曾在2017年墨西哥大地震中，挽救12條生命並找到40具遺體。

▲▼搜救犬弗烈達（Frida）曾在2017年墨西哥大地震中，挽救12條生命並找到40具遺體，但牠已於2022年病逝。（圖／翻攝自推特）

▲搜救犬弗烈達（Frida）曾在2017年墨西哥大地震中，挽救12條生命並找到40具遺體，但牠已於2022年病逝。（圖／翻攝自推特）

儘管弗烈達已在2022年離世，但當時曾和牠一起出任務的搜救犬夥伴艾柯（Ecko）也在這次派往土耳其的名單中。墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）也在推特發出救難隊出發的影片，更可以看到這些搜救犬跟著一起搭上飛機，準備投入救援。

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