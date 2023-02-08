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土耳其慘況曝！台灣中心執行長：無政府狀態「看不到救護車和警車」

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲土耳其於當地時間6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

土耳其在當地時間6日凌晨發生規模7.8強震。我國在土耳其民間組織「台灣雷伊漢勒世界公民中心（簡稱土耳其台灣中心）」距離震央約1小時車程，該中心執行長裘振宇8日舉行線上記者會，直指中心所在地哈泰省雷伊漢勒市目前處於「無政府狀態」，不僅斷水又斷電，迄今仍未展開救援行動，而台灣中心目前收容約300位至400位婦女和小孩，亟需外界金援以及建立太陽能、雨水回收系統。

目前人在歐洲的裘振宇今天上午與台灣中心建築師兼經營管理顧問楊孟軒舉行線上記者會。裘振宇表示，台灣中心位於有超過25萬敘利亞難民的雷伊漢勒市，原本醫療資源就非常匱乏，目前對外交通中斷，強震至今處於沒有警察、市政府沒有運作且又斷水斷電的「無政府狀態」，看不到救護車、警車，迄今沒有救援行動，幸好台灣中心是以軍用混凝土牆所構成，因此在沒有地基的狀況下，依舊挺過這次大地震，也有大量居民來到台灣中心尋求幫助。

裘振宇表示，現在台灣中心在只有35位員工的狀況下，已經轉變為臨時收容所，收容上百位婦女和小孩，利用在當地搜集柴油來使用發電機，提供熱食等物資給民眾，但目前該地區沒有水電、暖氣資源，手邊的資源估僅能撐約1個月左右，「我這裡希望是說，台灣中心至少能夠收容3000位的民眾，只要每個月能夠籌到新台幣425萬元，就能夠照顧3000位」，如果籌措到更多錢就能夠服務更多人。

然而，裘振宇並指，由於哈泰省政府封鎖出入，目前沒有任何救援可以來到雷伊漢勒市，當地的民生系統評估需要6個月至1年才有機會重建完成，因此，台灣中心仍然需要太陽能板、雨水回收系統等資源，若是成功募集到該系統，今年暑假就可以開始用，期盼當地的難民能夠因為台灣人的善意，得到心靈的慰藉。

「餘震一直不斷發生，只要有餘震，人就會來台灣中心」，裘振宇說，由於今年冬天來得比較晚，晚上氣溫逼近0度，台灣中心目前收容300至400位土耳其人與敘利亞人，現在該中心已與駐外館處及外交部密切聯繫，討論捐贈物資的途徑。他擔憂，所有物資進來都必須經過同樣受到重創的哈泰省其他城鎮，資源分配永遠是政治問題，不曉得最後物資進來後，有多少會進入到台灣中心，「這種狀況下很容易就會發生掠奪、暴動或是搶劫的問題。」

對於捐款途徑，裘振宇表示，台灣中心已經與募資平台「貝殼放大」合作，也已申請勸募字號，台灣民眾可以上網搜尋中心名稱，就能了解捐款途徑。

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

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