國2驚悚事故最新視角曝！轎車遭水泥車翻覆壓扁　駕駛遭宣判腦死

記者陳韻如／桃園報導

國道2號西向11.1k南桃園段6日發生一起恐怖車禍！一輛水泥預拌車翻覆橫倒波及4輛自小客車、1輛小貨車，其中一輛自小客車首當其衝，當場遭水泥車壓扁，造成車上44歲林姓駕駛當場失去生命跡象送醫搶救，目前仍未脫離險境，而事故的最新視角畫面也隨之曝光。

透過先前的畫面可以看到，水泥混拌車行駛在外線道，疑似未注意前方回堵車速變慢，緊急拉回中線閃避聯結車後失去平衡，接著左右搖晃打橫翻覆，直接壓扁一輛白色轎車，接著又往前滑行波及其他車輛。

▲▼ 國二水泥車事故最新視角 。（圖／翻攝爆料公社）

而今日又有最新視角的畫面曝光，白色轎車前方車輛的車主，今在臉書上公布事發當時影片，只見連續兩輛水泥預拌車疾駛而來，而其中一輛順利駛過白色轎車，但緊跟在後的肇事水泥車卻失控，整個車身左搖右晃，最終翻覆釀成事故。

這起事故一共造成6輛車遭波及，其中白色轎車受損最嚴重，車頂嚴重凹陷爛毀，駕駛林男當場沒有呼吸心跳。據了解，林男為前三立記者，日前已離職，消息傳開後引起同業錯愕。

目前最新消息傳出，林男傷勢嚴重，院方已宣判腦死，但家屬不願放棄希望，持續搶救當中。

警方事後調查，20多歲張男駕駛預拌混泥土車，行駛於外側車道疑因未注意前方車流回堵，變換至中線車道後失控翻覆致碰撞外側車道之B、C、D、E、F車共6車肇事，本件事故造成C車周男駕駛輕傷、B車林男重傷送林口長庚醫院救治，駕駛均無飲酒情形。警方將製作相關卷宗在案並釐清肇事原因。