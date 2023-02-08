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北市衛生局長還找不到人？　秦慧珠憂：蔣萬安「長照三箭」恐跳票

▲▼柯文哲市政總質詢 游淑慧 秦慧珠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市議員秦慧珠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市議員秦慧珠8日透過臉書指出，從去年12月25日台北市長蔣萬安宣誓就職迄今，市府大大小小的官員都到位了，只剩衛生局長找不到人而仍用代理，她不禁直言，衛生局長未到位，蔣萬安選前開出的長照支票，半年內要實現非常困難。

秦慧珠指出，上週台北市政府送來一張「台北市政府一級機關暨所屬機關首長通訊錄」，名單上含市長在內，共有97個人，但仍有一個是「代理職」，即是衛生局長。她質疑，從去年12月25日蔣萬安宣誓就職迄今，市府大大小小的官員都到位了，為何只有衛生局長找不到人而仍用代理？難道醫療公衛首長那麼難找嗎？

秦慧珠表示，衛生局長未到位，也讓人擔心蔣萬安選前開出的長照支票，半年內要實現非常困難。她提到，蔣萬安在去年9月6日召開「長照政策」發表會，提出「6個月內增加台北市500張長期照護床，補助參與計劃的私人機構每床每月2萬元，提供有遠距通報救援設備需求的長者每人每月1200元設備補助」等三支箭的長照政策，這「長照三箭」的完成時間是「6個月」，也就是到今年6月25日要完成（上任滿6個月），但她也提出疑問「目前完成的狀況如何？」

秦慧珠提到，台北市聯醫本身的長照床位總共只有273床，包括仁愛醫院49床，忠孝醫院49床，陽明醫院40床，和平醫院41床，松德醫院60床，中興醫院34床。北市醫療長照服務搞了20多年才有273床。她認為，如果要在6個月內再「增加」500床，必須非常努力，聯醫各院現有空間早已十分擁擠，如何增加長照床位？她指出，衛生局長和聯醫總院長，應盡快提出一個增加計劃，否則到6月底，聯醫可以「生」出多少張長照床位？

秦慧珠指出，蔣萬安所謂的增加500床中，也包含補助參與計劃的私人機構每床每月2萬元，但這部分牽涉兩大問題，第一，市府補助計劃何時完成公告、開始徵選？第二，每月每床補助2萬元，預計會有多少床？預算規模有多大？何時編追加預算才能趕上「6個月內完成」？

至於長照三箭中的第三箭「補助有遠距通報救援設備需求的長者每人每月1200元」，秦慧珠也提出疑問，補助計劃內容為何？何時公告？何時開始接受申請？是否統計過有多少老人可能會提出需求？此部分總預算為何？何時提出追加預算？

秦慧珠最後表示，這長照三箭都牽涉到計劃內容、執行期程和預算，要在半年內完成非常不易，何況現在距蔣萬安上任已過了一個半月，只剩下四個半月就到必須「完成」的「6個月」期限了，來得及嗎？且衛生局的龍頭老大「局長」，到現在還找不到人，北市要如何執行完成這個「長照三箭」計劃？她不禁喊話「蔣市府真的需要加緊腳步了！」

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