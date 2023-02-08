屏東萬丹泥火山5處噴漿　3m高烈火燒毀電纜線...農作也受損

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹泥火山今(8)日凌晨零點多再度噴漿，共有5個噴火口，火勢高逾3公尺，噴出的火舌一度燒毀電纜線，聲勢嚇人，萬丹鄉灣內村長陳玉意獲報立即趕往現場了解，撥119求助消防局連絡台電公司派員前來處理，台電人員避免威脅生命安全，立馬進行斷電；火勢經6小時才僱用機具協助撲滅，旁邊有3分多種植一期稻作受到損失。

▲▼萬丹泥火山8日凌晨再度噴漿 。（圖／萬丹灣內村長陳玉意提供，下同）

萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，萬丹泥火山這次噴漿時間約在8日凌晨零點左右，當時他才剛上床睡覺，沒想到就被電話聲音吵醒，指泥火山再度噴漿，他立即趕往查看，目擊皇源聖殿前面有3個噴發孔，旁邊的稻田有2處，由於火勢猛烈，火舌往上竄升，導致附近電纜線被燒毀。

他發現後立即打119求助連絡台電公司人員到場，台電擔心電纜線遭燒斷，威脅人員財物安全，立即採取斷電措施。

陳村長說，這次噴漿時間發生在凌晨零點左右，連絡不到機具前往協助滅火，火勢竄燒6小時，今天清晨6才完全撲滅。

他說，這次遭殃的稻田幾年前曾噴漿過，造成農作物損失，因此王姓地主多年未種作物，後來雖也發生噴漿，噴漿口已不在該稻田內，於是，這兩年地主開始栽種稻米等作物，不料，剛栽種又碰到噴漿，去年底碰到一次，這次再到碰到，且有2處噴漿口，損失相當慘重，欲哭無淚。