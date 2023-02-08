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基層防疫津貼未到位！綠委喊話儘速補齊　「別對抗疫英雄卸磨殺驢」

▲▼立委陳靜敏舉行「今日承諾，明日成空血汗防疫白做工」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳靜敏舉行「今日承諾，明日成空血汗防疫白做工」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委陳靜敏8日偕同護理團體代表召開「今日承諾，明日成空血汗防疫白做工」記者會，陳靜敏表示，疫情對台灣社會造成很大衝擊，衛福部匡列2千多億預算在振興條例，執行率高達93.7％，但一線醫護人員反應，補助什麼時候給、給多少錢並非如衛福部所說，且該條例6月30日可能屆期，醫護人員還有很多補助款未能收到，那錢都到哪裡去了？

陳靜敏偕台灣護理學院副理事長蔣立琦、祕書長陳淑芬，中華民國護理師護士公會全國聯合會常務理事任秀如、祕書長曾修儀，一同舉行「護理來支援，政府給資源」記者會。

陳靜敏指出，疫情對台灣社會經濟造成很大衝擊，行政院用很大筆預算在振興條例，其中醫療人員相關的三大津貼分別是，防治人員津貼和病患隔離治療及啟動應變影響醫療費用差額、防疫獎勵金、以及集中檢疫所與防疫補償金及徵調人員津貼，衛福部共匡列2億2444萬7371元，直到去年底已執行93.87％，高執行率卻護理人員卻未能領到錢。

陳靜敏舉例，去年台灣疫情大爆發，中央要求地方政府開設加強型防疫旅館收容無症狀、輕症狀確診者，並提供補助草案要求地方依待遇與津貼盡速徵募醫事人員，護理人員同樣包得密不透風，但衛福部直到去年12月加強型防疫旅館退場後才通過補助要點，最終版本的金額和草案相差4倍，護病比更從1:30變成1:50。

另在醫事人員津貼與醫療獎勵金部分，也有許多基層沒有領到，陳靜敏說，醫療院所被衛福部要求每月按期於10號填寫申請，但補助卻非按月發放，也沒有像申請書上所說固定先發80% 資料上繳再給20%，而是每月依申請金額51%~100%不等的混亂發放，發放時間也毫無規律，令人無所適從。

陳靜敏呼籲，衛福部建立完善的查核機制，並建立便捷的線上反映平台，讓基層的現況能被看見，也使衛福部可以充分的掌握狀況。陳表示，疫情危急時，醫事人員犧牲奉獻，疫情緩解後，衛福部更不能背棄當初承諾，對補助款項錙銖必較，此舉形同對抗疫英雄卸磨殺驢。

陳靜敏也表示，請新內閣將後疫情時代收尾工作做好，盡快盤點錢夠不夠？透過中央協調後能夠有一定撥補。另外，行政資源夠不夠？原本說好每個月10號上傳就撥補8成，但卻未能執行。以及該條例6月30日可能屆期，款項撥補狀況為何？且難免有不肖業者做不當運用，能不能有相關稽核制度？

陳靜敏表示，若是經費上有問題請盡速召開行政院會，應向立法院提交追 加預算案，若是執行、人力時間不足，也應該積極向外說明，並再次要求立院延長授權時間，而非像現在這樣一團混亂，從第一線防疫人員、醫療院所到衛福部，皆無法掌握狀況，應積極有效處理。

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