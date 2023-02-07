外交部：第二批搜救隊飛土耳其　台灣最早宣布馳援

▲台灣搜救隊抵達土耳其災區。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

記者呂晏慈／台北報導

土耳其和敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，至今已累積超過5000人死亡，多國湧入幫助救災，台灣第一時間組織搜救隊，於台灣晚間8點抵達土耳其鄰近災區的阿達納（Adana）機場。外交部7日說明，第二批搜救隊7日晚間出發，90名搜救人員、2隻搜救犬將以最快速度前往災區協助搜救，中華民國台灣也是最早宣布派遣搜救隊前往土國的國家之一。

▲台灣國際搜救隊搭乘專機前進土耳其地震災區執行援救任務。（圖／外交部提供，下圖同）

外交部7日晚間說明，台灣國際搜救隊繼6日晚間派遣40名先遣隊員及3隻搜救犬前往土耳其執行國際人道救援任務，經與土耳其政府研商後，決定於7日再派遣90名搜救人員，攜帶超過6公噸的救難裝備、生命探測儀與2隻搜救犬，搭乘長榮航空專機以最快的速度前往土耳其災區協助搜救，把握關鍵的黃金救援時間。

外交部說明，為向參與搜救任務的辛苦弟兄們加油打氣，外交部長吳釗燮於7日晚間陪同行政院陳建仁院長前往桃園機場，授旗給即將搭機出發的台灣國際搜救隊90名隊員。

陳建仁今晚致詞表示，中華民國台灣政府於土耳其大地震發生後，除於第一時間宣布捐贈賑災款及派遣搜救先遣隊前往土國執行救援任務外，總統蔡英文也看到土耳其餘震不斷，災民生活困頓，決定增加對土國的援款至200萬美元（約新台幣6021.5萬元），以傳達來自台灣的愛心。

陳建仁表示，期待本日出發的台灣國際搜救隊員能夠拯救更多受困災民的寶貴生命，並請所有搜救隊員執行任務時，務必注意自身的安全，平安完成任務返國。陳揆最後帶領所有隊員高喊「土耳其加油！台灣加油！」，並合影留念。



外交部說明，中華民國台灣是最早宣布提供贈款及派遣搜救隊前往土耳其協助救援的國家之一，加上今晚搭乘專機前往土國災區的90名隊員，台灣國際搜救隊130名隊員已全員出發派往土國執行任務。

內政部長林右昌則透過臉書表示，目前我國搜救隊已由外館人員協助，向土耳其政府接待即撤離中心（RDC）報到完畢，加入人道救援行列，由RDC分派任務至Adiyaman阿達亞曼Ucc進行救援任務，搜救隊除一般通訊器材外也攜帶衛星電話，將與消防署保持聯繫回報狀況。

林右昌表示，在第二批搜救隊出發之後，未來也會陸續加入救援行列，希望把握分秒必爭的時間，趕快在惡劣的天候環境之下，在搜救前線盡全力搶救土國民眾。