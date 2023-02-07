台灣第二批搜救隊土耳其援助　陳建仁：展現Taiwan can help精神

▲第二批搜救隊搭乘專機前進土耳其地震災區執行援救任務，行政院長陳建仁授旗。（圖／外交部提供）



記者陳家祥／台北報導

土耳其南部6日凌晨發生規模7.8強震，超過4千人死亡、萬人受困。台灣在第一時間就派出搜救隊馳援，7日晚間再派遣一支90人組成的搜救隊赴土耳其，全力協助救援。行政院長陳建仁晚間出席授旗儀式時說，台灣要盡最大努力展現Taiwan can help、Taiwan is helping精神，喊話搜救隊「你們就是台灣善良的表現，是勇敢的表現」，全力以赴支援救援行動。

陳建仁說，昨天在土耳其發生規模7.8的強震，台灣是一個面臨很多震災的國家，所以我們特別感同身受，在民國88年921震災的時候，土耳其在第一時間就派了搜救隊來到台灣援助，現在是我們回饋土耳其的最好機會。

「台灣願意幫助世界上所有的國家。」陳建仁表示，做為地球村的一員，台灣應該要盡最大的努力，展現Taiwan can help、Taiwan is helping的精神，來幫助土耳其政府解決他們受到震災所產生的困難，並且援助當地的居民，所以政府在昨天第一時間就由外交部宣布，要捐贈土耳其20萬美元的善款，希望幫助土耳其受災的災民。今天總統看到土耳其震災那麼嚴重，特別把善款加碼到200萬美金。

陳建仁提到，昨天第一時間就派出了第一支搜救隊到土耳其，共派出40名搜救隊員，包括10位從消防署、30位從台北市消防局以及3隻搜救犬、6.6供問的設備，他們昨天晚上10點的時候，就雞到伊斯坦堡，馬上駐土耳其的代表處就幫他們到災區報到，馬上投入所有救援任務。

陳建仁說，但我們發現土耳其的災害相當嚴重，現在再請90位、第2梯的國際救援大隊，要再次到土耳其，來自消防署、台北市、台東市與台東縣的搜救隊，還有2隻搜救犬，以及6.4公噸的儀器設備，包括最先進的生命偵測器，希望能夠盡早到災區提供最佳服務。

「你們就是台灣善良的表現，是勇敢的表現。」陳建仁期許搜救隊，到了土耳其能好好投入救援工作，讓台灣能夠被全世界看到，你們就是台灣之光、台灣的光榮，希望大家全力以赴。

陳建仁也提醒，現在災區餘震不斷，天氣冷，除了幫忙援助外，更重要的是，也要注意自身的安全，相信一錠能夠達成任務，讓世界看到Taiwan can help、Taiwan is helping，大家一起加油。