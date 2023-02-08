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妻抗癌7年去年選前離世　張斯綱哀憶：在終點站等我們會合

▲▼國民黨台北市議員張斯綱與妻子合照。（圖／翻攝張斯綱臉書）

▲國民黨台北市議員張斯綱與妻子合照。（圖／翻攝張斯綱臉書）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員張斯綱8日透露，自己的妻子抗癌7年，但仍在九合一大選前病逝，「回想過去這段時間，我白天拜票，晚上到榮總陪病，我一直不認為她真的離開了我們，只是先出發進行另一段旅程，在終點站等我們會合。」

張斯綱2022大選順利連任，但他表示，其實那段期間太太正跟病魔拚博，實際上妻子罹癌7年多，大多數的時間都控制良好，定期回診、檢查，癌症指數非常非常低，生活如常、工作表現傑出，原本樂觀的認為一定可以戰勝癌症，持續規劃著未來想過的日子，可是去年9月初，她身體不舒服住院檢查，發現腫瘤遠端移轉到肝臟、脾臟，接下來的兩個月，基本上都在醫院度過。

張斯綱說，化療後遺症折磨了太太的身軀，最後終於擋不住，離開到了天堂，而她生前不喜歡麻煩別人，特別交代不要辦公祭，跟最親愛的家人道別即可，也要其他人好好過生活，該做什麼就做什麼。

張斯綱回憶，那時候白天要拜票，晚上到榮總陪太太，在她就寢前和她聊聊，談到出院時計畫到處走走，總是希望第二天從主治醫生那邊得到可以出院的好消息。可惜，事與願違，「我一直不認為她真的離開了我們，只是先出發進行另一段旅程，在終點站等我們會合。」

張斯綱也感謝朋友的關心與慰問，謝謝大家在這段時間給他們平靜心情的時間，或者找他們聚會聊聊，抒解思念與壓力，並向太太喊話，「相信妳在天堂一定過得很好，我們很想妳。」

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