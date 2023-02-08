藍營區域立委有機會「坐六望八」？　黃揚明：勿認穩贏就隨便派人

▲高嘉瑜受訪。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統及立委選舉即將開打，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹7日分析，台北市八個立委選區有望「坐六望八」。對此，媒體人黃揚明昨日表示，若民進黨現任立委高嘉瑜與基進黨北市黨部主委吳欣岱都參選港湖區，國民黨就是派誰都可以贏，但不能派一個跟內湖南港沒有淵源的，不能覺得這地方穩贏就隨便選，這種心態是經營選區最要不得的。

黃揚明7日在節目《大新聞大爆卦》中指出，這段時間用比較樂觀的方式去評估是好事，整個大環境也許對國民黨有利，但老實說，港湖區問題出在哪邊？若民進黨現任立委高嘉瑜參選，而基進黨的吳欣岱也參選，國民黨派誰都可以贏，但國民黨的態勢不能因為覺得會贏就隨便派人，不能派一個跟港湖區沒有淵源的人。

黃揚明進一步說明，黃呂錦茹說要派前市議員羅智強去選士林大同區，對戰民進黨現任立委何志偉。但羅智強跟那個選區沒有淵源，這就是國民黨犯的錯，覺得羅智強會戰，就派他去最難的那個地方戰。

黃揚明點出，羅智強最擅長的地方在大安文山區，而且也經營過，結果你不讓他去戰，國民黨的問題一直都出在這邊，認為哪個地方最困難，就找一個最有戰力的去戰。如果一個地區這麼好拿，誰都可以去打，那初選的意義也沒有那麼大。

另對於黃呂錦茹有把握能贏的「萬華區、中正區」，黃揚明坦言，這區其實很難說，可以觀察民進黨在2024大選中，支持無黨籍現任立委林昶佐的態度是否有明顯轉變？目前有傳言稱林昶佐不選了，民進黨會派自己的正規軍去戰，但也有可能民進黨繼續支持他，關鍵是在於林昶佐的態度。如果是林昶佐繼續選，國民黨確實相對民進黨自己派人選贏面高。

黃揚明更舉「信義、松山區」選區為例，立委費鴻泰不是說戰力不強，而是這個選區已經連續兩屆，費鴻泰領先得票第二的不到1萬票了，已經是拉警報了。雖然過去都說這區是藍軍的大本營、鐵票倉，但事實上這兩屆選舉來看，對國民黨與費鴻泰而言確實都是很大的警訊。

黃揚明透露，如果透過初選的機制，讓藍軍整個活力起來，不管誰出戰對大選都會有利，不要覺得這地方穩贏就隨便選，這種心態是經營選區最要不得的。因此，不是誰出來選的問題，而是國民黨有沒有策略以戰鬥姿態去迎戰。