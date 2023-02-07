快訊／外交部開土耳其賑災捐款專戶　援款增至6021萬

▲土耳其敘利亞強震，搜救人員從瓦礫中搶救大量受傷民眾。（圖／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

外交部7日表示，鑒於土耳其南部靠近敘利亞邊境地區地震災情持續擴大，傷亡人數不斷攀升，為協助土國災區儘速復原，中華民國台灣政府宣布，捐贈土耳其政府的賑災援款提高至200萬美元（約新台幣6021.5萬元），以進一步幫助土國政府安置災民，讓災區民眾可以儘速恢復日常生活。

外交部表示，中華民國台灣政府於地震發生後，除第一時間派遣臺灣國際搜救隊前往土耳其協助搜救外，並已開設捐款帳戶，以利關心土國災情的國人捐贈善款；另將視土國復原需求，與國內外非政府組織團體合作，提供災區居民生活必需用品及物資，外交部對於捐款運用情形將適時向外界說明。

外交部說明，民眾欲捐款予地震災民可利用以下捐款專戶進行國內捐款：（1）金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」；（2）郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」；另若是國外捐款，國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

外交部說明，捐款均請註明指定用途為「土耳其震災專案」，並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據，捐款聯絡電話為02-85906640。

外交部再次呼籲，旅居當地或正在土耳其商旅活動的國人均應持續提高警覺，維護自身安全，並注意隨時可能發生的餘震。如果遭遇急難需要協助，國人可即撥打我國駐土耳其代表處緊急聯絡電話：+90-532-322-7162，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095，以取得必要協助。