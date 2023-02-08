男童困瓦礫堆「睜大眼討水」　天使笑讓救難隊全融化！振奮畫面曝

記者陳宛貞／綜合報導

土耳其6日凌晨的7.8強震奪走逾7900條性命，至今仍有許多災民受困瓦礫堆之中，傷亡恐怕持續攀升。當救難人員好不容易在一片斷垣殘壁中找到一名年幼的生還者，在場所有人都欣喜若狂，用瓶蓋為這名男童補充水分、不斷鼓勵他的畫面令人動容。

根據《路透社》，土耳其南部哈塔伊省災情慘重，地震經過約45小時後，伊斯坦堡市政府派出的救難隊7日晚間在建築物殘骸下發現一名敘利亞難民男童穆罕默德（Muhammed Ahmed），令所有人士氣高漲。

一段影片顯示穆罕默德被夾在瓦礫堆中，雖然受困卻非常冷靜，睜著一雙大眼睛面對鏡頭。現場人員將水裝在瓶蓋中餵他喝下，他喝了一口後又張嘴吐出舌頭討水，讓救難人員都被融化，露出欣慰笑容。

▲ 一名敘利亞男童獲救。（圖／路透）

伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）也發文分享這項振奮人心的好消息，「做得好，穆罕默德！我們的搜救隊從安塔基亞（Antakya）的殘骸中救出敘利亞公民穆罕默德。」

根據最新統計，這起世紀強震和後續餘震已造成土耳其5894人死亡、3萬4810人受傷；敘利亞2032死、4049傷，兩國合計共7926死、3萬8959傷，但預料仍會大幅上升。聯國和官員坦言，恐怕已有數千名兒童罹難。