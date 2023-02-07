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大陸 大陸焦點 特派現場

「已有兒子」出生就送養！她在新家幸福爆表　30年後親生父母搶認親

▲▼夫婦後悔送養女兒尋女30年。（圖／翻攝自影片）

▲夫婦後悔送養女兒尋女30年。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

30年前，四川廣安的一對夫妻在上海打工時，生下一個女兒，因已經有一個兒子，後將孩子送給上海一個家庭。事後兩人後悔想要回孩子時，對方已不見蹤影。在苦尋30年後，近期在公安的幫助下尋回女兒。不過，認親畫面曝光後，遭到網友一面倒的抨擊。

近日，陸媒發出一篇認親新聞，引發大陸網友熱議。1991年，四川廣安的蒲姓女子和毛姓丈夫一起從四川外出務工，後從湖北輾轉到上海一建築工地務工。1992年12月，夫妻倆在上海生育一女，取名為毛海川。

蒲女後悔表示，她在生女兒時，已經有一個4歲的兒子，「那會窮，交不起罰款。（編按：當時大陸實行計劃生育政策，要求一對夫妻只能生育一個子女。）」之後，兩人決定將女兒送給上海一個沒有生育的家庭。

根據蒲女的說法，「送走女兒的第二天，我們就後悔了。」她說，自己的孩子真捨不得，然後就去收養人家裡討要孩子，但對方不承認，再後來對方搬離了住處，「上海那麼大，我們找了很多地方，但一直沒有女兒的消息。」

蒲女淚訴，這麼多年來，他們夫妻在上海邊打工邊尋找女兒的下落。2022年7月，他們開始向綿陽市公安局求助，之後警方發現一名上海嘉定女子與蒲女夫婦的DNA高度疑似。

蒲女的女兒如今姓楊，現在生活不錯，警方通過DNA檢測找到她後，並不了解自己身世的楊女表現得很排斥，不願配合警方工作，甚至拉黑了警員的電話。負責的警員在勸了她半年，楊女才最終同意與親生父母相認。2月5日，蒲女夫婦到綿陽市公安局刑偵支隊參加了視訊認親會。

據《搜狐新聞》報導，一個貌似「闔家團圓」的故事，說是畫上了句號，卻在網上激起很多質疑的問號。大批網友怒斥，「這種情況怎麼好意思去相認呢？人又不是丟的，是送出去的，相認了不尷尬嗎？人家原本幸福的人生，卻被你們狠狠地插了一刀！」

而對於蒲女「因經濟困難無力撫養孩子」、「第二天就後悔了」、「30年的尋女之路」的說法，很多網友既鄙夷又質疑，「鬼才信！是重男輕女才送人吧」、「真後悔了，想要回來，當時就報警啊！」。

還有對警方強迫認親的質疑，「送走的女兒可能混得很好，所以想找回來給自己養老？」、「養不起送人可以說是大環境，那現在過了30年又來認親是什麼鬼，除非他們簽協議，日後和女兒沒有任何經濟上的瓜葛、不需要女兒承擔任何贍養義務，不然他們認親的目的活該被人揣測。」

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