騙1豬仔可賺10萬！彰化E奶女蛇頭「成功誘4人赴柬」　今遭起訴

▲女蛇頭張惟甄今遭檢方提起公訴。（圖／資料照）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

人蛇詐團以高薪誘騙國人赴柬埔寨案件喧騰一時，刑事局中部打擊犯罪中心日前破獲以女子張惟甄(41歲)為首的人蛇集團，並成功攔截救出5名「豬仔」(被害者)，張女因涉嫌重大，訊後裁定羈押禁見；今(6日)檢方偵結，認定張女與另外3名共犯涉嫌意圖營利以詐術使人出中華民國領域外等罪，予以提起公訴。

起訴書指出，檢警接獲情資，組成專案小組於8月15日破獲以張惟甄為首的人蛇集團，並逮捕共犯邱嫌、林嫌等人，並即時攔阻遭誘騙之多名被害人出國，檢察官訊問後，向法院聲請羈押被告張女獲准。

專案小組調查，該集團為跨國犯罪組織，區分為「人事組」、「機房組」、「後勤組」等業務分工，而張惟甄等人負責「人事組」業務，採取正招、騙招等2種方式招募新人，其中「騙招」即係以刊登電腦打字快速賺錢等訊息作為詐術，使人受騙前往柬埔寨、泰國等地。

遭誘騙之被害人即由張惟甄等人集中管理至定點旅館住宿，等待辦理護照及簽證完畢，再載送被害人至桃園國際機場搭機出境，抵達柬埔寨當地後則由犯罪組織集團成員控制，要求被害人從事詐騙他人之工作，如若不從，則需由台灣家人繳交40萬元贖金或自行「騙招」1人後方可返台。張女等人每成功「騙招」1人出國，即可獲利新台幣10萬元，該犯罪組織集團自111年6月間至今，已誘騙4名被害人出國，另3名被害人則因檢警即時查獲而尚未出境。

▲張女每誘騙1人出國赴柬，即可獲利10萬元。（圖／記者鄧木卿翻攝）

由於張女擁有E奶傲人上圍，其中1名豬仔不知自己已落入圈套，還不斷出言騷擾張女，張表面隱忍，但私下已交代柬埔寨同夥，等這位豬仔落地赴柬後要「好好照顧一下」，幸虧警方及時攔截救人，否則這名色男的下場恐十分悽慘。

全案經檢察官偵查終結，認被告張惟甄等3人共同涉犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第297條第1項意圖營利以詐術使人出中華民國領域外等罪嫌，予以提起公訴。

檢方表示，將持續全面清查列管，以嚇阻犯罪之發生。同時為求正確適用法律，檢察長洪家原更特別召開專案會議，研求是類犯罪之構成要件及證據之要求，以期毋枉毋縱。同時呼籲民眾求職時，務必提高警覺，切勿輕信高薪出國工作之訊息，謹慎求證，以免受騙上當，進而落入陷阱或淪為詐欺共犯。本署與警、調機關必從嚴從速偵辦，以確保國人生命、身體、自由及財產安全。

▼彰化地檢高如應主任檢察官說明。（圖／記者唐詠絮攝）