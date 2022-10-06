　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騙1豬仔可賺10萬！彰化E奶女蛇頭「成功誘4人赴柬」　今遭起訴

▲彰化。（圖／ETtoday資料照）

▲女蛇頭張惟甄今遭檢方提起公訴。（圖／資料照）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

人蛇詐團以高薪誘騙國人赴柬埔寨案件喧騰一時，刑事局中部打擊犯罪中心日前破獲以女子張惟甄(41歲)為首的人蛇集團，並成功攔截救出5名「豬仔」(被害者)，張女因涉嫌重大，訊後裁定羈押禁見；今(6日)檢方偵結，認定張女與另外3名共犯涉嫌意圖營利以詐術使人出中華民國領域外等罪，予以提起公訴。

起訴書指出，檢警接獲情資，組成專案小組於8月15日破獲以張惟甄為首的人蛇集團，並逮捕共犯邱嫌、林嫌等人，並即時攔阻遭誘騙之多名被害人出國，檢察官訊問後，向法院聲請羈押被告張女獲准。

專案小組調查，該集團為跨國犯罪組織，區分為「人事組」、「機房組」、「後勤組」等業務分工，而張惟甄等人負責「人事組」業務，採取正招、騙招等2種方式招募新人，其中「騙招」即係以刊登電腦打字快速賺錢等訊息作為詐術，使人受騙前往柬埔寨、泰國等地。

遭誘騙之被害人即由張惟甄等人集中管理至定點旅館住宿，等待辦理護照及簽證完畢，再載送被害人至桃園國際機場搭機出境，抵達柬埔寨當地後則由犯罪組織集團成員控制，要求被害人從事詐騙他人之工作，如若不從，則需由台灣家人繳交40萬元贖金或自行「騙招」1人後方可返台。張女等人每成功「騙招」1人出國，即可獲利新台幣10萬元，該犯罪組織集團自111年6月間至今，已誘騙4名被害人出國，另3名被害人則因檢警即時查獲而尚未出境。

▲▼彰化人蛇集團首腦張女涉嫌拐賣國人赴柬埔寨。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲張女每誘騙1人出國赴柬，即可獲利10萬元。（圖／記者鄧木卿翻攝）

由於張女擁有E奶傲人上圍，其中1名豬仔不知自己已落入圈套，還不斷出言騷擾張女，張表面隱忍，但私下已交代柬埔寨同夥，等這位豬仔落地赴柬後要「好好照顧一下」，幸虧警方及時攔截救人，否則這名色男的下場恐十分悽慘。

全案經檢察官偵查終結，認被告張惟甄等3人共同涉犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第297條第1項意圖營利以詐術使人出中華民國領域外等罪嫌，予以提起公訴。

檢方表示，將持續全面清查列管，以嚇阻犯罪之發生。同時為求正確適用法律，檢察長洪家原更特別召開專案會議，研求是類犯罪之構成要件及證據之要求，以期毋枉毋縱。同時呼籲民眾求職時，務必提高警覺，切勿輕信高薪出國工作之訊息，謹慎求證，以免受騙上當，進而落入陷阱或淪為詐欺共犯。本署與警、調機關必從嚴從速偵辦，以確保國人生命、身體、自由及財產安全。

▼彰化地檢高如應主任檢察官說明。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼檢警破獲人蛇集團，女蛇頭張惟甄起訴，彰化地檢高如應主任檢察官說明。（圖／記者唐詠絮攝）

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
8點檔女神「腋下突長黑痣」恐癌變！　醫急警告快切除
墨西哥市長遇襲亡！市政廳遭血洗18死　滿地屍體
快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降鹿耳門聖母廟
LIVE／登山女神爸槓正宮！金主170萬是她的　孫生女友曖昧
《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」　前輩開6砲怒轟
鏡子反射！網美直播「脫穿性感黑裙」全都露　遭備份瘋傳
小改款Nissan Kicks正式發表！2款售價曝　外觀引擎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

發包王八卡業務...對方拿錢不辦事！火爆男三重汽旅開槍

台中走10km到草屯！　「我住台灣」醉男跳宮廟許願池洗澡...這下糗了

快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降台南鹿耳門聖母廟

對建商連開3槍！槍手「奔跑投案」畫面曝...台東北上埋伏一周動手

人妻賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見雙人床上血跡更崩潰

避免漁民無冰可用　立委協助爭取987萬...補助新港區漁會設備更新

稱妻快死了！他偷吃前女友　被抓包喊「我6、70歲了怎會有小三」

五分埔傳奇之女被疑抄襲　「閨蜜朋友也歸me」控網友誹謗結果曝

台中男酒駕撞3貼騎士！1家3口摔噴倒地　母急抱3歲女看傷勢

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

搞威貓霸占浴室不給媽洗澡　躺地耍賴還頂嘴：我先來的

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

發包王八卡業務...對方拿錢不辦事！火爆男三重汽旅開槍

台中走10km到草屯！　「我住台灣」醉男跳宮廟許願池洗澡...這下糗了

快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降台南鹿耳門聖母廟

對建商連開3槍！槍手「奔跑投案」畫面曝...台東北上埋伏一周動手

人妻賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見雙人床上血跡更崩潰

避免漁民無冰可用　立委協助爭取987萬...補助新港區漁會設備更新

稱妻快死了！他偷吃前女友　被抓包喊「我6、70歲了怎會有小三」

五分埔傳奇之女被疑抄襲　「閨蜜朋友也歸me」控網友誹謗結果曝

台中男酒駕撞3貼騎士！1家3口摔噴倒地　母急抱3歲女看傷勢

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

韓團訪台延期+1！AB6IX開演前1個月喊卡　主辦忍痛：明年2月再見

搶1100萬！大樂透中秋加碼明最後一天　中獎攻略一次看

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

新光三越周年慶開跑「原子少年吸客」　總座吳昕陽首度親自迎賓

資料中心硬體前景佳　外資首評嘉澤、金像電雙喊「加碼」

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

社會熱門新聞

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

女大生宿舍大戰小男友28次　懷孕稱被性侵

你睡我每天5千　人夫欠167萬元！正宮怒吉

中友電梯「15F直墜B5」！民嚇傻

登山女神約泡金主！　正宮深夜控曾格爾：嗲邀開房募款

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神約泡金主！　正宮1262字揭曾格爾心機

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

登山女神名嘴爸出聲了　嗆正宮捏造毀他女兒

台南警取締違規「抓到法官妻」　夫怒到場理論

驚抄色情養生館　爆乳熟女哀：只求一頓溫飽

更多熱門

相關新聞

美國軍官鉅款卡海關　阿北4次匯款幫忙

美國軍官鉅款卡海關　阿北4次匯款幫忙

桃園市77歲潘姓老翁在網路認識一名美國女軍官，雙方相談甚歡，女軍官表示要寄一個箱子內有美金170萬及文件要給男子，需要繳交運費海關才能放行，潘翁不疑有他，1週內前後3次共匯出33萬餘元，5日又要再匯款34萬8千元被行員發覺異常，通知員警到場及時攔阻勸說，潘翁這才恍然大悟被騙，配合員警將帳號列為警示帳戶。

柬埔寨：674名中國公民涉違法等待驅逐出境

柬埔寨：674名中國公民涉違法等待驅逐出境

BMW男支解騎士手機架　不繳費扳柵欄落跑

BMW男支解騎士手機架　不繳費扳柵欄落跑

無償幫買300萬球員卡還挨告詐欺

無償幫買300萬球員卡還挨告詐欺

立崧老闆30萬交保　吹哨者比讚：一定要抓進去關

立崧老闆30萬交保　吹哨者比讚：一定要抓進去關

關鍵字：

柬埔寨人蛇集團拐賣詐騙詐欺

讀者迴響

熱門新聞

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

快訊／原子少年成員「侵犯未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

阿基師「消失螢光幕2年」近況曝！

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面