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混入豬仔逃回國！警逮柬埔寨詐團「高階幹部」　執掌集團人事部

▲▼台南警方逮捕柬埔寨詐騙人蛇集團高階幹部。（圖／記者林悅翻攝）

▲柬埔寨詐騙人蛇集團高階幹部林男昨遭警方逮捕。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

柬埔寨金邊8月28日晚間傳出槍案，3名來自台南的台籍男子陳屍公寓，引起全台關注，台南警方獲報後著手追查詐團，昨(15日)循線在桃園逮捕高階幹部林男(32歲)及人蛇集團另外4名成員。林男應訊時供稱，自己是詐團內部「人事部」的幹部，工作就是管理、體罰被害人；訊後全案將以人口販運等罪移送偵辦，同時將繼續追查目後集團成員等不法份子。

警方調查，林男原本在國內從事詐欺工作，後來遭中國詐騙集團吸收成為幹部，於今年2月「升遷」至柬埔寨任「人事主管」，該集團於林男的指揮下分工細膩，有幹部在網路張貼不實工作訊息等待被害人上鉤，也有幹部在台灣端、柬埔寨端接送被害者，被害人直到下飛機時才得知自己被迫加入詐欺集團，從事不法工作。

據調查，該詐騙集團分為「人事部」與「業務部」，在「人事部」的工作內容主要是繼續欺騙台灣人到柬埔寨從事詐騙，而「業務部」的工作是以感情、虛擬貨幣投資詐騙，去欺騙歐美地區的華人，導致遭拐騙至柬埔寨的國人同時具有被害人與加害人的身分，如果被害人的績效不佳，詐欺集團的中國籍幹部則會逼迫女性被害人做仰臥起坐、伏地挺身、深蹲等體罰，男性被害人則以毆打居多。

上個月，有3名台南不法分子至柬埔寨時遭槍殺，詐欺集團擔心集團曝光，將本國籍的幹部、成員與被害人都丟包在泰國，主嫌林男等幹部偽裝成被害人混入其中，在登機前還恐嚇被害人，不准將詐騙園區內的工作、幹部身分透露給警方，否則事情結束後將會去找對方算帳。

本分局在接獲被害人家屬報案後，分析同案被害人，並與台南市政府警察局刑事警察大隊、佳里分局、歸仁分局等單位共同展開追查，在短時間內從害人指證中，釐清詐欺集團的組織架構、任務分工，並確定林男在柬埔寨的惡行，目前全案將以人口販運等罪移送偵辦，同時將繼續追查目後集團成員等不法份子。

▲▼台南警方逮捕柬埔寨詐騙人蛇集團高階幹部。（圖／記者林悅翻攝）

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