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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

只拿回十分之一稅款　張麗善喊話新內閣：檢討統籌分配款

▲雲林縣長張麗善針對議題說出「我支持還稅於民！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）

實習記者李密／台北報導

111年雲林縣總稅收約707億元上繳國庫，金額為全國第十名。雲林縣長張麗善3日指出，依現行中央統籌分配稅款分配制度，六都61.76%、十六縣市24%，突顯財政收支劃分法分配嚴重失衡。透過目前統籌分配款的制度，雲林分配回來稅款的只有十分之一，縣長張麗善認為，這是對雲林縣民的兩次不公平對待，呼籲「財政收支劃分法」必須修改，建議地方稅收多留給各縣市，增加縣市自有財源，才能加速地方建設。

▲麥寮鄉及崙背鄉水稻亦受4月13日的低溫影響，造成不稔形成空包彈，加上稻熱病的危害，農民心血沒得收成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣為我國重要農業縣市。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善3日表示，中央應考量縣市的產業特性以及近來全球人口老化快速，位處台灣中部的雲林縣是台灣糧倉，各縣市的中央廚房，是相當重要的農業縣市，不僅要承擔全國的糧食安全，未來更要工商並進，讓雲林加速前進，讓青年回流，以平穩全台糧食供應穩定。

同時她也呼籲，中央不能把資源都挹注到六都，這對非六都縣市並不公平。以雲林縣來說，一年要繳給中央的稅約707億元，但是透過目前統籌分配款的制度，分配回來稅款的只有十分之一，對雲林縣發展極度不公平，因此地方建設有時需透過立法委員向中央爭取經費。

張麗善表示，財劃法88年修法以來，至今逾23年未曾修正，依現行中央統籌分配稅款分配比例，六都61.76%、十六縣市24%，明顯背離中央統籌分配稅款肩負「濟弱扶貧，調劑地方財政盈虛」的功能。

且依財政部公告2022年總稅收統計，雲林縣111年國稅及地方稅稅收707億元，但以目前的財劃法規定比例設算，嚴重影響雲林縣民權益，對雲林縣長期發展不利。為此雲林縣提出嚴正聲明及抗議，建議中央儘速針對財劃法進行修法。

張麗善強調，未修法前，中央應依財劃法第35-1條第2項「…對於努力開闢財源具有績效者，其上級政府得酌增補助款」規定，核予雲林縣「專案補助」，以符社會公平正義。

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