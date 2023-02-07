自打嘴巴？北市曾發函要「採購小提燈」公文曝　又增做2萬盞燈

▲2023台灣燈會小提燈。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

2023台灣燈會於5日開幕，前台北市長柯文哲2019年因市民i-Voting結果，取消發送小提燈，而交通部觀光局依照慣例準備8萬盞小提燈發放卻被台北市議員汪志冰批評「無腦破壞」。然而據了解，北市府曾要求觀光局增加小提燈數量，也曾發文要求授權擴充採購小提燈，後續已增做2萬盞燈送交市府。

2019年有環保團體透過台北市的市民投票i-Voting系統，提案「請台北市政府不要再發放小提燈」，當時投票通過，不過今年由台北辦理一年一度的台灣燈會，觀光局也依循慣例提供地方政府8萬盞的小提燈，卻引發汪志冰質疑。北市長蔣萬安對於是否延續發放小提燈則語帶保留。

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不過事實上，觀光局歷年均提供8萬盞小提燈予主辦之地方政府，至運用或發放方式係由地方政府自行決定，本次兔年小提燈提供之數量與往年均相同。觀光局也於110年11月9日告知北市府此訊息，北市無意見，觀光局在112年1月18日將8萬盞小提燈運送至北市府，由北市民政局簽收。

據了解，北市府也於112年1月4日來文表示另有製作小提燈之需求，公文主旨為「有關觀光局設計購置之小提燈樣式，請同意授權北市後續擴充採購使用」。觀光局則回應「原則同意」。經查，花燈製作公司花燈林已經另外增做2萬盞送交台北市政府民政局。

觀光局表示，元宵節提燈籠為我國重要傳統節慶習俗，紙雕提燈行之有年，已是許多小朋友新年過後最期待的活動之一，台灣燈會小提燈除了於燈會現場供民眾領取外，也在本局海外辦事處發放，作為海外宣傳臺灣觀光使用，亦受到國際友人喜愛，達到宣傳臺灣觀光之效益。

▲▼北市府發函觀光局要求擴充採購小提燈。（圖／讀者提供）

汪志冰6日表示，台北市政府好不容易在台北市民維護環境的共識下，停發元宵節小燈籠已經4年，卻遭主辦燈會的交通部大手筆8萬個燈籠壓境，試想一次性的燈籠將產生8萬個電池，再加上這次燈籠材質屬「不可回收」塑料合成紙，衍生大量廢棄物，更何況廢電池含有汞、鉛、錳、鋅等重金屬，不但將造成健康威脅，也會嚴重汙染環境。

汪志冰提及，民眾歡慶元宵節的同時，中央部會對環保的意識認知竟完全狀況外，做了最壞的示範；總統蔡英文於2021年4月22日世界地球日宣示，2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標，反觀台北市2022年三讀率先全國通過「台北市淨零排放管理自治條例」，同時也是全台第一座元宵節停止發送免費提燈的城市，相較下中央的環保政策仍然只是停留在口號階段。