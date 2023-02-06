柯文哲出席燈會站角落！蔣萬安甩鍋、觀光局澄清：是與北市的共識

▲2023台灣燈會在台北開燈儀式中柯文哲（右一）站在最角落的位置。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

睽違23年重返台北的台灣燈會於5日盛大舉辦，在任內籌備燈會、2022年底卸任的前台北市長柯文哲皆到場參與，但只見柯文哲被安排在舞台角落邊緣，引發外界熱議。對此，蔣萬安表示，這是中央交通部觀光局的安排。然而觀光局表示，今年開燈官與歷年規畫相同，貴賓位置安排則是與北市府的共識。

觀光局表示，本次5位開燈官為總統、行政院長、臺北市長、交通部長及交通部觀光局長等，歷年台灣燈會亦為相同規劃，至第1排貴賓，則由交通部觀光局及臺北市政府充分討論後獲得共識，將9位外國使節及中央部會部次長、立法委員、柯文哲前市長及臺北市議會戴錫欽議長等貴賓列為第1排站位。

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觀光局表示，台灣燈會每年均於元宵開燈，循例均邀請總統及行政院長蒞臨，並由交通部長、主辦城市首長及交通部觀光局長共同主持開燈儀式，今年由主辦單位交通部觀光局及臺北市政府分別邀請貴賓共襄盛舉。

台灣燈會為國家慶典，交通部觀光局今年邀請日本、美國、聖克里斯多福(聖啟斯)及尼維斯、聖露西亞、貝里斯、越南、印尼、馬來西亞、泰國等9位外國使節參與盛會，亦邀請臺北在地立委及中央部會(法務部、文化部、內政部、客委會)等出席。

有關臺北市政府邀請之貴賓名單，觀光局強調均予尊重，並將該府所列人員全數納入貴賓名單。