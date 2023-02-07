▲土耳其發生芮氏規模7.8強震災情慘重。（圖／路透）

記者江采蓁／綜合報導

土耳其發生芮氏規模7.8強震，土耳其與鄰國敘利亞災情慘重，我國也陸續派遣搜救部隊至土耳其協助救援。國民黨立委李貴敏則指出，臺灣位於好發地震的高風險區，土耳其斷垣殘壁的畫面不免讓人想起，「如果7.8強震發生在台北或新北，雙北133萬戶老屋會是甚麼慘狀？我們準備好了嗎？」

李貴敏指出，土耳其與敘利亞發生芮氏規模7.8強震，舉世震驚，尤其千棟房子倒塌，還不乏高樓大廈，迄今已數千人失去生命，還有不少人困在廢墟中，傷亡預料將繼續增加，實在讓人悲痛。她提到，因為倒塌建築很多，地震範圍很大，災區又低溫濕冷，天候惡劣，我們只能衷心祈求更多奇蹟出現，撫慰土耳其、敘利亞民眾的苦痛，並望逝者安息，倖存者能盡快地平安度過難關。

此外，李貴敏表示，極淺地震的猛烈危害，一排排建物隨之倒塌，讓世人再度見證大自然力量的無情，令人怵目驚心。她指出，尤其臺灣又是好發地震的高風險區，斷垣殘壁的畫面不免讓我們想起，同樣地震如果發生在雙北、六都，甚至台灣哪一個角落，情況是否會更加嚴重？

李貴敏提到，以台北市為例，大批建物是低樓層的50、60年老舊公寓，同時，超過40年的高樓大廈也比比皆是，原本就安全堪慮，早有加速都更的必要性，如果7.8強震發生在台北或新北，「雙北133萬戶老屋會是甚麼慘狀？」，她強調，從中央到地方政府，應討論出一個合理的防災方案或政策，加速危老都更、重建腳步，建構更為安全的都市生活空間，「在大自然面前，每個人都這麼渺小。面對未來可能的巨震，我們準備好了嗎？」