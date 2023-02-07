陸官方首批土耳其地震1.77億元緊急援助　含救援、醫療隊及物資

▲大陸「公羊救援隊」8名先遣隊員前往土耳其支援救災。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

土耳其南部和敘利亞邊境省份6日起先後發生數次規模4以上強震，最大地震規模甚至超過7.5，已造成逾4000人遇難，近6000棟建物倒塌，還有未知人數遭到建物活埋，急待全球伸出援手，協助抗震救災。對此，大陸官方緊急啟動人道主義援助機制，向土耳其和敘利亞提供緊急援助。

▲大陸官方首批將向土耳其提供4000萬元人民幣緊急援助。（圖／路透）

《央視》報導，國家國際發展合作署副署長鄧波清表示，首批將向土耳其提供4000萬元人民幣（約1.77億元新台幣）緊急援助，包括派遣重型城市救援隊、醫療隊，並提供土方急需的救災物資。協調向敘利亞提供敘方急需的救災物資，並加快落實正在實施的糧食援助項目。

此外，大陸民間力量也正組織投入救災，總部位於杭州的「公羊救援隊」在今（7）日上午派出8名先遣隊員及一條搜救犬，搭機趕赴土耳其地震災區第一線。同時，中國紅十字會也分別向土耳其和敘利亞各提供20萬美元（約601萬新台幣）援助。

在災區及鄰近城市的大陸僑民也正籌集帳篷、毛毯等救援物資。鄧波清強調，政府將根據災情發展和實際需要，繼續向土耳其和敘利亞提供力所能及的幫助。