台中警察跪街頭被拍照PO網　真相是安撫車禍受傷騎士太暖心

▲▼有路人拍下警察跪在地上的照片，原來是要安撫車禍受傷騎士。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警五分局四平派出所員警溫大慶、許弘育，1月26日上午11點多處理一件車禍，同向的汽機車發生擦撞，騎士倒地不起，雖有意識，但聲音微弱，溫員聽不到傷者聲音，自然而然跪在地上傾聽，結果這一幕被路人拍下，員警跪地的畫面引起不少民眾按讚，直呼太暖心了。

溫大慶、許弘育2人昨天上午接獲報案，北屯區崇德與崇德10路口有件車禍，2人到場得知是自小客車與機車擦撞，肇責待查，騎機車的82歲徐姓男子仰躺在馬路上，腰部受傷，一動也不動，許員在事故現場警戒、管制、疏導車流。

溫員立即撥打119叫救護車，騎士雖然還有意識，但年紀較大、說話有氣無力，溫員聽不到聲音，自然而然跪了下來，在傷者旁邊傾聽傷勢，詢問如何連絡家人、年籍資料及安撫情緒，直到救護車到場送醫救治。

有路人好奇怎麼會有警察跪在地上，馬上拍照，後來了解原因後，無不對溫員溫暖之舉深表肯定，接獲通知到院的家屬也大表感謝。

溫員則說，當時如果站著一定聽不到傷者聲音，基於同理心，沒有多想就跪了下來，他事後才知道是被路人「偷拍」，為民服務是份內工作，不足掛齒。