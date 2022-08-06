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社會 社會焦點 保障人權

看到鈔票堆成山就匯錢！　台中四平派出所員警40分鐘阻詐5百萬

▲▼台中市警察局四平派出所在短短40分鐘內即阻詐5百萬，保障民眾血汗錢。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中市警察局四平派出所在短短40分鐘內即阻詐5百萬，保障民眾血汗錢。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

最近民眾手機經常接獲陌生人傳送的股票投資訊息，有人秒刪除，有人加入後被暴利誘惑，毫無思索就聽信對方立即到銀行匯款，台中市警五分局四平所日前在40分鐘內接獲2通銀行報案，趕赴後成功阻詐5百萬元，警方呼籲民眾自我提高警覺。

▲▼台中市警察局四平派出所在短短40分鐘內即阻詐5百萬，保障民眾血汗錢。（圖／警方提供，下同）

台中市警五分局四平所巡佐鄭健偉、警員魏憲忠日前下午1點10分接獲崇德路二段台灣銀行報案，1名61歲的李姓男子要欲匯款2百萬元，警方立即趕赴現場，李男自稱他的Line接到投資訊息，加入群組後，對方「宋經理」說服他投資公司需2百萬元入股，還傳送有大量現金的照片利誘，李男竟不疑有他就要匯款。

▲▼台中市警察局四平派出所在短短40分鐘內即阻詐5百萬，保障民眾血汗錢。（圖／警方提供，下同）

行員關懷匯款用途，李男一下子說是房屋修繕費用，一下子又改口是家人安養費，說法變換怪異，懷疑遭到詐騙。

▲▼台中市警察局四平派出所在短短40分鐘內即阻詐5百萬，保障民眾血汗錢。（圖／警方提供，下同）

下午1點50分，四平派出所員警曾威成又接獲崇德路中信銀行報案，1名33歲的陳姓男子要匯款3百萬元，據了解，陳男因經營廚具生意要向廠商進貨，要與廠商辦理約定帳戶，但行員辦理約定帳戶時，發覺該廠商帳戶曾被通報過詐騙帳戶，警方到場確認發現，所謂的廠商只是陳男在網路上接觸的陌生，根本不清楚背景，就貿然匯出鉅款，太過大意。

▲▼台中市警察局四平派出所在短短40分鐘內即阻詐5百萬，保障民眾血汗錢。（圖／警方提供，下同）

台中市警察局四平派出所在短短40分鐘內成功阻詐5百萬元，為民眾交易安全把關，但也呼籲還需民眾提高警覺，切勿輕信來路不明的各種投資及網路上廣告廠商訊息，畢竟警力有限。

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