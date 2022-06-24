恩恩案效應！1家3口確診父載兒就醫　台中衛生局：情有可原不罰

▲▼台中1家3口全確診，父親開車外出送醫，市府傾向不罰，協助開道的員警聽聞嚇到，還好快篩陰性。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市35歲王姓男子的2歲兒子確診，高燒40度且全身抽搐，王父開車緊急送醫急救，途中還求助警方開道，所幸僅10分鐘即到院，不料王男下車後竟說，車上包括他老婆全確診，開道的員警嚇了一跳，除了告知醫院志工外，回到派出所趕緊清消和快篩，還好是陰性。對此，衛生局表示，王男確診還外出，但因為是要送小孩就醫，情有可原，不罰。

台中市警五分局四平所18日下午1點許，王姓男子直接將車子開到派出所大門前，接著衝進派出所心急如焚的說，他車上的2歲兒子確診，在家高燒40度，而且有稍微抽搐情形，但路上車流量大，深怕延誤兒子就醫，希望警方能幫幫忙。

警員廖悅安了解王男來意後，二話不說趕緊開警車開道，僅10分鐘即抵達中國附醫急診室，豈料一下車，王男竟說，車上還有他老婆，全家3人都確診，員警一時楞住，立即告知急診室志工，隨即趕回派出所快篩，還好是陰性。

王男1家3口病情都已緩解，當天就出院回家。

至於王男明知自己確診還外出一事，衛生局是否開罰？副局長邱惠慈表示，根據行政罰法規定，因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰。個案中的染疫父親因為確診2歲兒出現高燒、抽搐症狀，將孩子緊急送醫，過程中向員警求助，所幸孩子已經康復離院，法律也要考量情理法，之後會就個案狀況調查、處理。