全聯草莓季必買清單！新品「草莓生乳捲、草莓雙餡銅鑼燒」超罪惡

▲全聯草莓季必買清單！新品「草莓雙餡銅鑼燒」、「草莓生乳捲」受到矚目。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全聯甜點品牌We Sweet草莓季來了！即日起至3/2推出6款草莓甜點，其中新品包括「草莓雙餡銅鑼燒」、「草莓生乳捲」都受到矚目，尤其捲類是一直被列為必買明星商品，柔軟綿密的蜂蜜戚風捲，再加入帶有生乳餡及草莓果醬，上層點綴新鮮草莓，甜食控和草莓控必吃。

▲此次新品「草莓雙餡銅鑼燒」甜而不膩，售價79元。

全聯We Sweet草莓季推出6款草莓甜點，其中有3款新品，包括「草莓雙餡銅鑼燒」皮香濃郁，口感鬆軟有彈性，包裹著酸甜果肉的草莓奶油，加入瑞典第一品牌燕麥奶調製而成的鮮奶油，甜而不膩。「草莓生乳捲」捲類是We Sweet必買明星商品，柔軟綿密的蜂蜜戚風捲，再加入帶有生乳餡及草莓果醬，上層點綴新鮮草莓。

▲「草莓生乳捲」捲類是We Sweet必買明星商品，售價109元。



另一款新品「莓果布爾利」是全台限定134間門市販售的冷凍甜點，以新鮮紅醋栗和桑椹繽紛灑落在表面，搭上手煮莓果醬完整襯托出酸甜感，底層則是濃甜奶香手工布蕾，是一款華麗又充滿驚喜的甜點。同時還有3款超人氣「草莓卡士達蛋糕」、Q軟的「日式草莓大福」以及底層有著醇香布丁的「雙莓鮮果布蕾」，預計今年草莓季甜點可創下5900萬業績。

▲「莓果布爾利」為冷凍甜點，售價199元。

全聯麵包品牌Read Bread草莓季也同步登場，共推出4款麵包，新品為「北海道煉乳草莓夾心」，使用二次發酵的堡體讓口感更鬆彈，煉乳則由北海道糖製成，是多年來研發而成的職人之作，將於2/17開賣。

▲「北海道煉乳草莓夾心」2/17上市，售價35元。

此外也有「草莓生貝果」，熬製的草莓果醬帶有草莓的芬芳，貝果的堡體可說是大有學問，為保持軟Q與保水性，使用超高筋麵粉「夢的力量」為主體，調配北海道嚴選小麥「北穗波」製成的麵包專用粉，再融合發酵老麵熟成，以4度C 24小時的低溫舒眠工法製成。另有古早味的「草莓夾心麵包」、「雙莓口袋吐司」不論是當早餐或者下午茶點心都很適合。

▲「草莓生貝果」售價35元，堡體大有學問。

▲古早味的「草莓夾心麵包」23元，當早餐或下午茶都適合。

全聯阪急麵包莓果季則有3款新品，「綜合莓果歐包」為歐式麵包添加葡萄、蔓越莓果乾及葵花子、南瓜子等多種穀物製成，口感豐富又健康。「蔓越莓燕麥雜糧」由歐式麵包麵糰加入酸甜蔓越莓果乾，外層裹上高纖燕麥片。「草莓可頌」由酥脆丹麥麵包打造，夾入酸甜草莓果醬、滑順鮮奶油與蔓越莓乾的整體口感甜而不膩，3種口感豐富的莓果麵包即日起至2/16嚐鮮價只要35元。

▲阪急麵包新品「綜合莓果歐包」即日起至2/16嚐鮮價只要35元。

去年受到歡迎的水果心型盒，今年於2/10~2/23分別推出2種口感不同草莓，滿足雙重選擇。「美姬草莓」果皮光滑細緻、果肉甜脆帶有淡淡花香，甜度較高口感更好；「莓好時光」則是選用香水品種，果粒大顆、色澤鮮豔、Q軟富有嚼勁，果肉鮮紅多汁口感十足；隱藏版「莓果戀曲」有著台灣草莓搭配智利藍莓，是情人節限定的酸甜滋味。

▲全聯草莓季即日起至3/2開跑。（圖／業者提供）

另外，以蒐羅異國美食聞名的city’super超市，即日起至2/20 也展開粉紅草莓季，集結上百款草莓和粉色系糖果、零食、巧克力、甜點、飲品以及粉紅酒、草莓啤酒，甚至有一生必吃的日本福岡甘王草莓，滿足草莓控及甜點控的味蕾。

像是土耳其手工精品巧克力品牌「PATISWISS」巧克力草莓系列，在草莓凍乾上淋上甜度適中的巧克力淋醬，咬開巧克力外層便能吃到酥脆酸甜的草莓；而季節限定秒殺款的「韓國三光草莓板狀可可片」，每一口都吃得到草莓果乾的酥脆的巧克力片。

酒類方面，推出情人節必喝的夢幻粉紅酒「法國米諾蒂MINUTY M粉紅酒」，有著清爽的酒體，輕鬆易飲，與各式菜餚百搭；還有傳說是埃及豔后非常喜愛的微甜氣泡紅酒「邦飛蘿莎單一園紅氣泡酒」，擁有明亮的淡紅寶石色澤酒質，帶有濃郁保加利亞玫瑰以及新鮮草莓香氣。

▲city`super也集結上百款草莓和粉色系零食、甜點。（圖／city`super）

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