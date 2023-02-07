全聯佩樺攜手台東友善協會　連續3年陪伴偏鄉孩童購物

▲全聯佩樺圓夢社會福利基金會與台東縣友善關懷協會舉辦全聯水果探險隊購物闖關活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓偏鄉學童從小了解金錢使用概念及懂得感恩及珍惜資源，全聯佩樺圓夢社會福利基金會與台東縣友善關懷協會於7日舉辦全聯水果探險隊購物闖關活動，連續3年與台東縣友善關懷協會合作。活動結合台灣癌症基金會之蔬果579教材，讓學童了解均衡飲食與食用蔬果的重要性，

本次闖關主題為「童話彩虹屋」，利用繽紛色彩吸引孩童注意，並蔬果分成5大顏色，分別為紅、白、綠、黃、紫，讓孩童透過鼻子聞及眼睛觀察蔬果，並介紹每一種蔬果對人體的好處，並透過創新「蔬果心臟病」遊戲，讓孩童在遊戲中加深對蔬果的認識。

台東縣友善關懷協會總幹事黃建豪表示，透過全聯佩樺基金會及社會大眾的支持，本次購物闖關利用「蔬果藏寶圖」，讓孩童們分組收集藏寶圖上的關卡集滿，每一個孩童都有想要跟需要的物品，必須完成任務後才能獲得，讓孩童學習團隊合作方能達成目標，遇到問題學習如何解決，培養孩童積極面對困難的態度。

全聯佩樺圓夢基金會執行長蔡亞璇表示，全聯結合母企業推出「愛心育苗計畫」，為讓弱勢兒少服務更聚焦，邀請全台偏鄉學校及社福單位加入守護兒少健康成長的行列，共同營造安全與溫暖的學習環境，歡迎照顧弱勢兒少的夥伴踴躍提出申請，申請期限至2月28日止，郵戳為憑。