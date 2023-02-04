　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商獨家！超Q「櫻桃小丸子限定果茶」來了　甘王草莓＋紅茶太欠喝

▲▼7-11獨家櫻桃小丸子草莓綜合果茶。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣「櫻桃小丸子草莓綜合果茶」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

草莓季到來，就有超商獨家推出可愛又好喝的「櫻桃小丸子草莓綜合果茶」，嚴選甘王草莓搭配錫蘭紅茶，能一次喝到酸甜草莓香與濃郁紅茶香，且即日起至3/7還可搭配草莓季優惠，買2件8折、3件77折。

7-11獨家開賣「櫻桃小丸子草莓綜合果茶」，使用日本福岡特產甘王草莓搭配錫蘭紅茶，茶濃果香，風味酸甜好喝，且包裝也很吸睛，是鮮豔的桃粉色加上櫻桃小丸子，側面也有巧思，是爺爺寫下的心之俳句；搭配草莓季專案價優惠，即日起至3/7止，可享2件8折、3件77折。

▲▼7-11咖啡新品 。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11 !+? CAFE RESERVE不可思議咖啡「花見莓好咖啡鮮奶霜」（左）與「花見莓好歐蕾」（右）。

7-11也推出最新5款現泡咖啡飲品，其中「CITY TEA現萃茶」有3款，「春日莓好氣泡珍珠」以草莓、藍莓及蔓越莓等多重果香交織，再加入氣泡水與珍珠，口感超豐富；「春日莓好冰茶」也以草莓、藍莓及蔓越莓等多重果香為基底，酸甜風味十分順口；「春日莓好奶茶」加了草莓、藍莓等多種莓果，搭配完美比例牛奶，每口都香濃，以上新品自2/8起至2/21可省10元。

▲▼7-11咖啡新品 。（圖／記者周姈姈攝）

▲從左至右分別為「春日莓好氣泡珍珠」、「春日莓好冰茶」及「春日莓好奶茶」。

另外2款為!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡「花見莓好咖啡鮮奶霜」與「花見莓好歐蕾」，以酸甜莓果完美融合瑞穗鮮奶，覆蓋細緻純白奶霜，再精心點綴大馬士革玫瑰花瓣，香氣超濃郁，同步還有隱藏版「氮氣玫瑰烏龍果茶」，特別加入大馬士革玫瑰花瓣；2/8起至2/14凡至!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡購買任2杯大杯以上飲品即可免費拿「Godiva 72%黑巧克力盒」1盒。

▲▼7-11咖啡新品 。（圖／記者周姈姈攝）

▲「花見莓好咖啡鮮奶霜」（左）與「花見莓好歐蕾」（右）最上層放了香噴噴的大馬士革玫瑰花瓣。

▲▼7-11咖啡新品 。（圖／記者周姈姈攝）

▲隱藏版「氮氣玫瑰烏龍果茶」。

▲▼beard papa’推全新「乳加口味泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲最新「77乳加泡芙」來了。（圖／beard papa’s提供，下同）

喝咖啡要配甜點！「beard papa’s X 77乳加」首度聯名推出「乳加口味泡芙」，嚴選台灣在地花生現炒後搭配牛軋糖，再淋上香甜的巧克力醬，最後拌入卡士達當中，打造香濃77乳加巧克力卡士達餡，接著擠進酥軟泡芙當中，大口咬下超滿足，且除了經典日式餅皮外，還有黑日式、菠蘿、mini、捲捲千層等餅皮選擇，即日起至2/28限時搶吃。

▲▼beard papa’推全新「乳加口味泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲大口咬下裡頭是77乳加巧克力結合卡士達的香濃內餡。

ET快訊
身分證拿出來！　爽玩樂園「只要299元」
快訊／今增79死！本土+23349　30多歲女確診11天過世
夫車禍亡！人妻淚崩處理後事　手機驚見「帶小三遊台全紀錄」
快訊／新北「3人乾屍」　相驗死因出爐
中和母子3死成乾屍　高大成：再晚3個月變木乃伊
168斷食法「6年實驗」揭曉！　結果超意外
ET民調／2024竹市立委！　柯文哲、林智堅支持度出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商獨家！超Q「櫻桃小丸子限定果茶」來了　甘王草莓＋紅茶太欠喝

7-11、全家爽喝買1送1！　4大超商「補班咖啡優惠」快收下

限量開賣！超商獨家「迷你模型紀念車」太Q　後車廂門真的能開

瞄準開學季！年度熱銷筆電榜單大公開　ASUS熱銷總排名第一

棒腿、腿排一次吃！　速食店「8塊炸雞桶下殺77折」只有27天

補班別憂鬱！4大超商「咖啡優惠」快看　美式、拿鐵通通買1送1

超商喝得到！超人氣「韓國延世大學調味乳」來台了　限時第2件5折

【廣編】OSIM福利品4折起！減壓養身椅首次開賣「人氣好命商品」驚喜價6.9折

今天衝了！　超商「大杯特濃美式買1送1」連喝3天

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

超商獨家！超Q「櫻桃小丸子限定果茶」來了　甘王草莓＋紅茶太欠喝

7-11、全家爽喝買1送1！　4大超商「補班咖啡優惠」快收下

限量開賣！超商獨家「迷你模型紀念車」太Q　後車廂門真的能開

瞄準開學季！年度熱銷筆電榜單大公開　ASUS熱銷總排名第一

棒腿、腿排一次吃！　速食店「8塊炸雞桶下殺77折」只有27天

補班別憂鬱！4大超商「咖啡優惠」快看　美式、拿鐵通通買1送1

超商喝得到！超人氣「韓國延世大學調味乳」來台了　限時第2件5折

【廣編】OSIM福利品4折起！減壓養身椅首次開賣「人氣好命商品」驚喜價6.9折

今天衝了！　超商「大杯特濃美式買1送1」連喝3天

張志豪驚呼外野太多跑車　主動競爭一壘：我可以！

呼吸喘+頻尿！30多歲女有「2病史」　打滿3劑確診搶救10天逝

砍卸任元首禮遇？王鴻薇罵髮夾彎　她曝藍委杯葛紀錄：王委員去查查

熊熊「幫每任男友夾到他們睡著」！連夜夾6hrs…認有強迫症：膝蓋發炎了

星巴克「透明櫻花杯」夢幻登場　絕美高顏值被封「女神專用」

藍掀立委世代交替戰　他喊「不分區」初選：不可由黨主席專斷獨行

快訊／今增79死！本土+23349　30多歲女「呼吸喘」確診11天過世

法拍大戶也輸它！　內湖5700坪山地「含墳墓」流當20年沒人要

這款「人工淚液」釀1死、5失明　食藥署緊急清查回應了！

台中客運鬼切左轉　街頭驚險狂飆司機被記過...「這原因」免罰

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

消費熱門新聞

4大超商「補班咖啡優惠」快收下

速食店8塊炸雞桶下殺77折爽吃27天

買1送1！4大超商「補班咖啡優惠」

超商特濃美式、拿鐵買3送3只有今天

地點曝光！金門首間麥當勞來了

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

4大超商「開工咖啡優惠」懶人包！

foodpanda「2月激省優惠碼」懶人包

超商大杯特濃美式買1送1連喝3天

超商限量「迷你模型紀念車」開賣了

超商獨家「櫻桃小丸子限定草莓果茶」

唐綺陽「聯名金高」限量祝福高粱酒

超商獨家「金莎大水晶球」只送不賣

麥當勞「超殺優惠券」爽吃42天！

更多熱門

相關新聞

苗栗大湖草莓季一日遊這樣玩！

苗栗大湖草莓季一日遊這樣玩！

一年一度的苗栗大湖草莓季開始了！快跟著小編開啟苗栗大湖之旅吧。

手搖飲2月周末限定珍奶第2杯半價喝

手搖飲2月周末限定珍奶第2杯半價喝

凪Nagi「蚵仔煎王」只賣2500碗

凪Nagi「蚵仔煎王」只賣2500碗

超商限量「迷你模型紀念車」開賣了

超商限量「迷你模型紀念車」開賣了

熊大、兔兔雞蛋糕1門市限定吃！

熊大、兔兔雞蛋糕1門市限定吃！

關鍵字：

超商新品超商優惠草莓季草莓美食雲

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

NBA爆大規模衝突！5球員被趕出場

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面