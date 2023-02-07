全聯限時開賣「日系惠方卷」吃完能許願！首度預訂壽司派對盤

▲全聯首度開賣壽司組、日系惠方卷。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯因應春遊季節到來，推出一系列新品！包括首度販賣日系「七福神惠方卷」，內含7種食材，象徵富貴與幸福的「七福神」，還教學特定吃法，可以祈福讓心願實現；另也有「繽紛花壽司組」、「紫米捲壽司」，還有首次推出的預購「壽司派對盤」，讓消費者以平價享用日系美食。

全聯看準台灣人對日本文化興趣濃厚，即日起到2/9首度推出「七福神惠方卷」，內有7種食材，包括螯蝦沙拉、蟹味棒、小黃瓜、蛋條、火腿片、干瓢、紅蘿蔔絲，代表著日本象徵著富貴與幸福的「七福神」，1組售價69元。

▲全聯即日起到2/9首度推出「七福神惠方卷」。（圖／業者提供）

業者也分享吃的時候有3大法則，不能拿刀切開吃，不然會把緣分、福氣給切斷；還要面向同一個方向吃完整條惠方卷；並且要安靜地一口氣吃完，不要讓好運跑光光，才能獲得保庇。

▲因應春季出遊也推出「繽紛花壽司組」售價89元。（圖／業者提供）

此外，因應春季出遊也推出「繽紛花壽司組」售價89元，以紅色魚卵和海苔粉組成富有節慶的風格，內餡則有蛋燒、肉鬆、火腿片搭配著，大人小孩都愛不適口。「紫米捲壽司」則是以虎紋蛋皮為特色，搭配紫米加上柴魚的口感，值得細細品味，售價79元。

▲「紫米捲壽司」則是以虎紋蛋皮為特色。（圖／業者提供）

還有首次推出的預購「壽司派對盤」以4款花壽司組合而成，包含魚卵花壽司、海苔花壽司、虎皮壽司與玉子燒大卷是節慶聚餐、舉辦派對的新選擇，訂購日2天後可到店取貨，販售日期即日起至2/28，售價199元。

▲還有首次推出的預購「壽司派對盤」。（圖／業者提供）