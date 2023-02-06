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超商獨家！最新「迪士尼聯名飲品」太Q　蜂蜜＋草莓牛奶超濃郁

▲▼7-11獨家開賣迪士尼聯名飲品。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣迪士尼聯名「蜜蜂工坊蜂蜜草莓牛奶」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

迪士尼粉絲必須喝！就有超商獨家開賣迪士尼聯名「蜂蜜草莓牛奶」，香甜的蜂蜜搭配濃郁的草莓牛奶，交織出幸福的滋味，冷冷的天喝起來超享受，且現在還有草莓季優惠，可享任選2件8折、3件77折，買越多便宜越多。

7-11獨家推出「蜜蜂工坊蜂蜜草莓牛奶」，與迪士尼聯名，外觀是可愛的淡粉色，還印上熊抱哥或小熊維尼圖案，喝起來是帶有甜香感的草莓與蜂蜜完美融合的甜蜜滋味，且還可搭配草莓季專案架活動，即日起至3/7止，指定零食、糖果、飲料可享任選2件8折、3件77折。

同步還有獨家「櫻桃小丸子草莓綜合果茶」，使用日本福岡特產甘王草莓搭配錫蘭紅茶，茶濃果香，風味酸甜好喝，且包裝也很吸睛，是鮮豔的桃粉色加上櫻桃小丸子，側面也有巧思，是爺爺寫下的心之俳句，現在購買也可同享2件8折、3件77折優惠。 

▲▼7-11獨家櫻桃小丸子草莓綜合果茶。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣「櫻桃小丸子草莓綜合果茶」。

喝飲料當然要配甜點，八月堂最新春季限定「粉櫻浪漫」可頌來了，特意以新鮮檸汁製成粉櫻色糖霜，點綴在蜂巢可頌上，大口咬下可以吃到酥脆口感，還帶有清爽酸甜檸檬香，搭配粉嫩外型，欠吃又欠拍，即日起在全門市就能買到，並加碼祭出買5送1優惠，可頌控趕緊衝。

▲▼八月堂「粉櫻浪漫」可頌。（圖／八月堂提供）

▲最新櫻花可頌來了。（圖／八月堂提供，下同）

▲▼八月堂「粉櫻浪漫」可頌。（圖／八月堂提供）

▲蜂巢可頌上有著超浪漫櫻花糖霜。

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