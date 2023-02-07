益生菌冒充毒咖啡包賣　當場被警察識破...天真男下場曝光

▲桃園市李姓男子缺錢花用，竟在網路上兜售毒咖啡包，員警網路巡邏查獲誘出交易時，當場被識破以益生菌混充送辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園李姓男子缺錢花用竟異想天開，以市售益生菌改包裝後在網路上兜售「三色丸子」，冒充毒咖啡包販售，中壢警方網路巡邏發現後，喬裝買家誘出李男，雙方現場交易時被當場識破送辦；李男在檢方複訊時否認詐欺，辯稱本來就是在販售益生菌事宜，警方則提供手機通訊內容與查扣混充毒品包的益生菌等證物，檢方偵查終結依詐欺罪嫌將他提起公訴。

檢警調查，32歲的李姓男子明知自己沒有毒品可賣，但缺嫌花用竟異想天開，去年7月3日下午4時許以社交軟體推特在網路上兜售毒咖啡包，中壢警方在網路巡邏上發現後與李聯繫，李則傳送「飲料貼圖，三色丸子可以找我喔」並以「10:3500就好」，私下再與員警透過WeChat討論交易細節，雙方約店以3500元購買10包，並於隔天晚間6時許在中壢區仁愛街交易。

李男隔天攜帶不含毒品之市售益生菌偽裝成11包毒咖啡包抵達交易現場，員警喬裝買家到場，李欲向員警收取3500時，員警當場表明警察身分，並扣得11包益生菌等與手機一支等證物。

桃檢調查時，李男否認有詐欺犯行，辯稱本來就是要賣益生菌，警方根據員警出示推特與WeChat討論交易細節等對話內容截圖佐證，與某生技公司鑑定報告，確認益生菌並無含有毒品成分佐證；檢方認為李男雖未完成毒品交易，但原本既有詐欺之故意且著手詐欺行為，仍應以詐欺未遂犯認定，偵結依詐欺罪嫌起訴，並建請法院依刑法第25條第2項規定減輕其刑。