和男友合買預售屋！半年給284萬築愛巢　他知道真相崩潰了

▲台北一男子被石姓男友以出資共同買房為由，詐得284萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北49歲的石男與傅姓男子認識後，交往一星期就要求合買板橋區預售屋同居，半年左右就向傅男收了284萬元。傅男付了錢卻連房子都沒看到，發覺受騙憤而提告。台北地院審理，認為石男確實沒把錢拿去買房，依犯詐欺取財罪，處3月徒刑，可易科罰金3萬元，並沒收其犯罪所得284萬3650元。

判決指出，石男於2019年3月3日和傅男認識交往，見對方愛意正濃，宣稱自己看了板橋區一處預售屋，兩人可以共同出資買下來當同居小窩。傅男信以為真，於同月10日就匯款給他100萬元，石男又與他討論裝潢，聲稱要買白柚木家具、2個辦公桌、客廳系統櫃和木地板等等，陸續跟他索討買房的貸款、稅金、裝潢及家具費用，讓傅男連房子都沒看到就陸續匯款，半年共給了石男284萬3650元，還陸續幫他繳了7萬多元卡費，而後石男於2020年2月謊稱父親過世，為了支付遺產稅要向他借錢，但因傅男已起疑而未得逞。傅男隨後發現共同買房根本是騙局，憤而報警處理。

全案審理時，石男表示他確實沒把錢拿去買房，而是拿來支付母親的醫藥費。不過檢方調查，石男的父親早於借款前15年就過世，母親則在借款前一天過世，石男顯然詐財，依詐欺罪起訴。

法官審理，認為石男犯行屬實，後來他雖和傅男達成和解，但也沒履行賠償，依犯詐欺取財罪，處3月徒刑，可易科罰金3萬元，並沒收其犯罪所得284萬3650元，全案還可上訴。