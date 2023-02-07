快訊／桃園民宅疑遭縱火！2住戶送醫　3歲女童葬身火窟

台中市大肚區一處公寓今（6）日14時許傳出火警，現場為9層樓公寓，發生火警則是5樓一戶人家，黑色濃煙不斷往外竄，所幸屋內3人順利自行脫困。不過另一名住在7樓的30歲男性，逃生時發現門外都是濃煙無法離去，趕緊撥打119求救，消防人員找到該男後，趕緊替他戴上防火面罩將他順利救出，無受傷。