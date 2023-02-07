快訊／桃園民宅疑遭縱火！2住戶送醫　3歲女童葬身火窟

▲桃園民宅疑似遭縱火。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導
桃園市大溪區三元三街一處民宅今(7日)上午9時59分驚傳火警，警消獲報後趕抵現場灌救，這起火警造成2名住戶受傷送醫、另有一名年僅3歲的女童葬身火場。初步了解疑似遭人縱火，詳細起火原因尚待調查釐清。
據悉，該棟民宅為2層RC、3層鐵皮加蓋建築，起火點位於3樓，現場並無危險物品，燃燒3樓住家家具。火勢於10時21分控制，目前持續殘火處理中。這起火警出動警消60人、消防車18輛、救護車4輛。
▲桃園民宅疑似遭縱火。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導
桃園市大溪區三元三街一處民宅今(7日)上午9時59分驚傳火警，警消獲報後趕抵現場灌救，這起火警造成2名住戶受傷送醫、另有一名年僅3歲的女童葬身火場。初步了解疑似遭人縱火，詳細起火原因尚待調查釐清。
據悉，該棟民宅為2層RC、3層鐵皮加蓋建築，起火點位於3樓，現場並無危險物品，燃燒3樓住家家具。火勢於10時21分控制，目前持續殘火處理中。這起火警出動警消60人、消防車18輛、救護車4輛。
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